Tramp: Sutra ističe rok

06.04.2026 18:06

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je sutrašnji rok koji je postavio Iranu za postizanje dogovora konačan, te ocijenio da je prijedlog Teherana "značajan, ali nedovoljan".

"Rat bi se mogao završiti vrlo brzo ukoliko Iran ispuni uslove koje SAD traže", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je ponovio da je suština sukoba u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje.

"Poenta rata je samo jedna stvar - Iran ne može imati nuklearno oružje. Teheran još ima određene količine raketa i dronova, sukob se može brzo okončati", istakao je Tramp.

Naglasio je da je nezadovoljan postupcima iranske vlasti i upozorio da će "platiti veliku cijenu".

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Sarajevo ne može da sakrije mržnju prema porodici Tramp

"Predstavnici sa kojima SAD pregovaraju su razumni i ne toliko radikalizovani", rekao je Tramp.

On je ocijenio da američka javnost želi povratak vojnika kući.

"Mogli bismo se povući odmah, ali želim da završimo ovo", dodao je Tramp.

Više iz rubrike

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Porodično slavlje preraslo u haos: Policajci satima intervenisali

14 h

0
Огласили се из Бијеле куће: Открили да ли је Трамп донио одлуку о примирју

Svijet

Oglasili se iz Bijele kuće: Otkrili da li je Tramp donio odluku o primirju

15 h

0
Цијели свијет ишчекује шта ће се десити у сриједу у 2 сата ујутру

Svijet

Cijeli svijet iščekuje šta će se desiti u srijedu u 2 sata ujutru

15 h

0
Америчка војска

Svijet

Američka obmana: Spašavali pilota, a ukrali obogaćeni uranijum?

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

