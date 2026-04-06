Tramp: Sutra ističe rok

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je sutrašnji rok koji je postavio Iranu za postizanje dogovora konačan, te ocijenio da je prijedlog Teherana "značajan, ali nedovoljan".

"Rat bi se mogao završiti vrlo brzo ukoliko Iran ispuni uslove koje SAD traže", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je ponovio da je suština sukoba u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje.

"Poenta rata je samo jedna stvar - Iran ne može imati nuklearno oružje. Teheran još ima određene količine raketa i dronova, sukob se može brzo okončati", istakao je Tramp.

Naglasio je da je nezadovoljan postupcima iranske vlasti i upozorio da će "platiti veliku cijenu".

"Predstavnici sa kojima SAD pregovaraju su razumni i ne toliko radikalizovani", rekao je Tramp.

On je ocijenio da američka javnost želi povratak vojnika kući.

"Mogli bismo se povući odmah, ali želim da završimo ovo", dodao je Tramp.