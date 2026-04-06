Cijeli svijet iščekuje šta će se desiti u srijedu u 2 sata ujutru

Kratak rezime:

Eskalacija poruka između Donalda Trampa i Teherana.

Koji su mogući vojni scenariji?

Teheran najavljuje “veliko iznenađenje”

Regionalna diplomatiju od Omana do Egipta i rasprava u Savjetu bezbjednosti UN oko režima plovidbe.

"Sjećate li se kada sam Iranu dao 10 dana da postigne dogovor ili ponovo otvori Hormuški moreuz. Vrijeme ističe – 48 sati prije nego što na njih sručimo pakao. Slava Bogu!", napisao je Donald Tramp na svojoj platformi Trut u subotu.

Tačno na katolički Uskrs dodatno je pojasnio kada ističe ultimatum: ‘Utorak, 20 sati, po istočnom vremenu!‘.

Po našem vremenu će tada biti šest sati više, dakle 2 ujutro u noći sa utorka na srijedu.

Teheran nije ostao dužan Trampu; agencija Tasnim u subotu je prenijela riječi visokog zvaničnika za bezbjednost da Iran postupa u skladu s unaprijed definisanom strategijom, naglašavajući da imaju “veliko iznenađenje” za SAD i cionistički režim.

Eskalacija je izgledni ishod

Američko-izraelski napad na Iran nalazi se pred novom prelomnicom jer je u ponedjeljak u 14.00 sati po našem vremenu istekao rok koji je Tramp dao Teheranu da otvori Hormuški moreuz.

Član posade američkog aviona srušenog u Iranu spašen je, pa sada američki predsjednik može komunikacijski u prvi plan staviti uspješnu akciju kako bi podatak o iranskoj sposobnosti rušenja američkih borbenih aviona i nakon jednomjesečnih opsežnih napada pao u drugi plan.

Iranski napadi na zalivske zemlje nastavljaju se, a Islamska Republika ne planira iz ruku ispustiti najmoćnije asimetrično oružje – kontrolu plovidbe Hormuškim moreuzom – koje stvara globalni pritisak na SAD zbog energetske krize koja potresa globalnu ekonomiju.

Postojeća situacija i poruke sugerišu da možemo očekivati sraz “sručivanja pakla” i “velikog iznenađenja”, što ne sluti na dobro. SAD će pojačati napade, uključujući na iranska energetska postrojenja, u čemu će mu se pridružiti Izrael, koji ih je prvi pokrenuo bez konsultacija sa Vašingtonom.

Nakon Trampovog ultimatuma prekinuli su ih, ali se nadaju da će ih od ponedjeljka nastaviti, u nadi stvaranja uslova pada režima. Iako je ministar rata Pit Hegset smijenio komandanta kopnene vojske (Armi), vjerovatnoća uključivanja kopnenih snaga u operaciju, na primjer osvajanje ostrva Karg, ključne tačke iranskog sistema izvoza nafte, i dalje je niska.

Nije isključeno da uspješna akcija spašavanja pilota kod nerazumnih u administraciji – a takvi su gotovo svi civili – podstakne iluziju moći pa se odluče na "avanturu".

Iran se osjeća nadmoćno

Iran se osjeća nadmoćno, pobjednički, pa u tom svjetlu tumači i uspješnu američku operaciju spašavanja pilota; likvidira demonstrante kako bi i prije začetka osujetio moguću pobunu; kontroliše Hormuz, odbacivši američki prijedlog prekida sukoba u 15 tačaka – ministar spoljnih poslova Abas Aragči objavljuje da žele konačni i trajni završetak "ilegalnog rata", ispunjenje uslova koje su iznijeli ranije, a uključuju i reparacije, podsjeća "Jutarnji.hr".

Zemlje regije i dalje nastoje da posreduju; egipatski ministar inostranih poslova Badr Abdelati telefonski je razgovarao s američkim pregovaračem Stivom Vitkofom i Aragčijem te s turskim i pakistanskim kolegama.

Ministarstvo je saopštilo u nedjelju da su tema bile “ideje i prijedlozi postizanja potrebnog smirenja” zbog prijetnje “neviđene eksplozije” na Bliskom istoku.

Istovremeno, omansko Ministarstvo inostranih poslova obznanjuje sastanak s iranskom stranom o “vizijama i prijedlozima” koji bi osigurali “neometan tranzit” Hormuzom.

Teheran je izvijestio o pregovorima s Omanom dok se u Savjetu bezbjednosti UN vodila rasprava o prijedlogu Bahreina da se omoguće nasilne mjere otvaranja moreuza.

Kina, Rusija i Francuska odbacile su taj prijedlog, pa će se o novoj, ublaženoj verziji glasati iduće sedmice, ali Teheran je rekao da se njome neće smatrati obaveznim.

Mogući dogovor Irana i Omana, koji kontroliše drugu obalu najužeg dijela Hormuza, izgledno će nametati određena ograničenja brodovima država koje Teheran smatra neprijateljskima.

I takav dogovor bio bi napredak u sadašnjoj paralizi pregovora, izostanku ikakvog napretka u pogledu deblokade Hormuza i izgledne eskalacije sukoba, što prijeti globalnoj ekonomiji i regionalnom miru.