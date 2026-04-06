Američka obmana: Spašavali pilota, a ukrali obogaćeni uranijum?

06.04.2026 14:34

Foto: George Pak/Pexels

Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je danas da američka operacija spašavanja oborenog pilota možda predstavlja prikrivanje "krađe obogaćenog uranijuma" iz te zemlje.

Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da postoji "mnogo pitanja i nejasnoća" u vezi sa operacijom, prenosi Tasnim.

"Područje u koje je pao američki pilot u provinciji Kohgilujeh i Bojer-Ahmad udaljeno je od mjesta gdje su pokušali da slete ili gdje su željeli da slete njihove snage u centralnom Iranu", rekao je Bagei.

Prema njegovim riječima, mogućnost da je ovo bila operacija obmane, radi krađe obogaćenog uranijuma nikako ne smije da bude ignorisana.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je juče da su Sjedinjene Američke Države spasile drugog člana posade aviona F-15E koji je oboren u Iranu u petak, nazivajući operaciju "hrabrom akcijom spašavanja".

(b92)

