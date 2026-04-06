Nesvakidašnja nesreća u Španiji: Legendarnog matadora ubio bik

Penzionisanog matadora Rikarda Ortiza (51) ubio je bik u ograđenom prostoru arene za borbu protiv bikova La Malageta.

Nesreća se dogodila u petak uveče, kada su bikovi istovarivani za borbe u koridi koje su se održale u subotu, piše španski portal Jurovikli njuz.

Španska policija smrt tretira kao nesreću na radu, budući da je Ortiz, ugledna ličnost iz lokalne dinastije matadora smrtno stradao dok je pomagao u rukovanju bikovima s rančeva Puerto de San Lorenco i El Pilar.

Kako se navodi, bivši matador je radio u koridi u torovima gdje se životinje smještaju prije borbe, a tokom rutinskih priprema, jedan od bikova ga je napao, i nanio mu smrtonosne povrede.

Dodaje se da se nesreća nije dogodila pred publikom već u ograničenom, radnom delu arene, gdje se bikovi istovaruju, vode i pripremaju prije koride.

Ortiz je ranije u svojoj karijeri proveo godine u ringu, a kasnije je ostao povezan s industrijom, radeći na pozicijama vezanim za pripremu i rukovanje bikovima.

Korida Pikasijana jedan je od vrhunaca uskršnjeg kalendara Malage i jedna od dvije koride koje se godišnje održavaju u tom španskom gradu, prenosi Tanjug.