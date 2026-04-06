Nesvakidašnja nesreća u Španiji: Legendarnog matadora ubio bik

ATV
06.04.2026 13:27

Матадор са биком
Foto: pexels/Yoan Martínez Diaz

Penzionisanog matadora Rikarda Ortiza (51) ubio je bik u ograđenom prostoru arene za borbu protiv bikova La Malageta.

Nesreća se dogodila u petak uveče, kada su bikovi istovarivani za borbe u koridi koje su se održale u subotu, piše španski portal Jurovikli njuz.

Španska policija smrt tretira kao nesreću na radu, budući da je Ortiz, ugledna ličnost iz lokalne dinastije matadora smrtno stradao dok je pomagao u rukovanju bikovima s rančeva Puerto de San Lorenco i El Pilar.

Kako se navodi, bivši matador je radio u koridi u torovima gdje se životinje smještaju prije borbe, a tokom rutinskih priprema, jedan od bikova ga je napao, i nanio mu smrtonosne povrede.

Dodaje se da se nesreća nije dogodila pred publikom već u ograničenom, radnom delu arene, gdje se bikovi istovaruju, vode i pripremaju prije koride.

Бик

Zanimljivosti

Mladi bik prodat za vrtoglavih 146.000 evra

Ortiz je ranije u svojoj karijeri proveo godine u ringu, a kasnije je ostao povezan s industrijom, radeći na pozicijama vezanim za pripremu i rukovanje bikovima.

Korida Pikasijana jedan je od vrhunaca uskršnjeg kalendara Malage i jedna od dvije koride koje se godišnje održavaju u tom španskom gradu, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

1 d

0
Сара Кардона

Scena

Poznata novinarka se skinula u bikini, pljušte komentari

1 sedm

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za srijedu 25. mart: Bikovi se zaljubljuju, Jarčevima se komplikuje poslovna situacija

1 sedm

0
Zanimljivosti

Nevjerovatna cifra: Bik prodat za 143.000 evra

1 sedm

0

Više iz rubrike

Svijet

EU pokreće pregovore o ukidanju roming troškova za Zapadni Balkan

19 h

0
Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.

Svijet

Iran potvrdio: Razmatramo mirovni plan

19 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

"Anđeo smrti" stigao u Iran, Teheran se sprema za američku invaziju?

20 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ekonomski učinak Evrope mogao bi značajno da se smanji

20 h

0

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

