Iran potvrdio: Razmatramo mirovni plan

Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz u zamjenu za „privremeno primirje“, kazao je viši iranski zvaničnik za Rojters u ponedjeljak, dodajući da Teheran smatra da Vašington nije spreman za trajan prekid vatre.

Zvaničnik je potvrdio da je Iran primio prijedloge za neposredno primirje te da ih razmatra, ali je dodao da Teheran ne prihvata da bude pod pritiskom kako bi pristao na vremenske rokove i donio odluku.

Šta je u okviru za okončanje borbi?

Okvir za okončanje borbi sastavio je Pakistan, a poslan je Iranu i SAD-u tokom noći, kazao je izvor Reutersa, navodeći pristup u dvije faze s neposrednim primirjem, nakon kojeg bi uslijedio sveobuhvatan sporazum.

Američki portal Aksios (Axios) sinoć je objavio da SAD, Iran i regionalni posrednici raspravljaju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre u okviru dogovora u dvije faze koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore.

Prema prijedlogu, ponovo bi se otvorio Hormuški moreuz, a sukobljene strane imale bi između 15 i 20 dana da finalizuju širi sporazum.