Iran potvrdio: Razmatramo mirovni plan

06.04.2026 11:54

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz u zamjenu za „privremeno primirje“, kazao je viši iranski zvaničnik za Rojters u ponedjeljak, dodajući da Teheran smatra da Vašington nije spreman za trajan prekid vatre.

Zvaničnik je potvrdio da je Iran primio prijedloge za neposredno primirje te da ih razmatra, ali je dodao da Teheran ne prihvata da bude pod pritiskom kako bi pristao na vremenske rokove i donio odluku.

Šta je u okviru za okončanje borbi?

Okvir za okončanje borbi sastavio je Pakistan, a poslan je Iranu i SAD-u tokom noći, kazao je izvor Reutersa, navodeći pristup u dvije faze s neposrednim primirjem, nakon kojeg bi uslijedio sveobuhvatan sporazum.

Svijet

"Anđeo smrti" stigao u Iran, Teheran se sprema za američku invaziju?

Američki portal Aksios (Axios) sinoć je objavio da SAD, Iran i regionalni posrednici raspravljaju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre u okviru dogovora u dvije faze koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore.

Prema prijedlogu, ponovo bi se otvorio Hormuški moreuz, a sukobljene strane imale bi između 15 i 20 dana da finalizuju širi sporazum.

Pročitajte više

Мркоњић Град превентивни прегледи Свјетски дан здравља

Društvo

Preventivni pregledi u Mrkonjić Gradu povodom Svjetskog dana zdravlja

19 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

"Anđeo smrti" stigao u Iran, Teheran se sprema za američku invaziju?

20 h

0
Мјесец планета

Nauka i tehnologija

Uskoro stižu tamo gdje niko nikada nije bio: NASA podijelila novi snimak

20 h

0
Хаос на границама, гужве све веће

Društvo

Haos na granicama, gužve sve veće

20 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

"Anđeo smrti" stigao u Iran, Teheran se sprema za američku invaziju?

20 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ekonomski učinak Evrope mogao bi značajno da se smanji

20 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

IRGC u šoku: Ubijen šef obavještajne službe

21 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Pregovori SAD i Irana: Sve mora biti dogovoreno danas

21 h

0

