Uskoro stižu tamo gdje niko nikada nije bio: NASA podijelila novi snimak

Misija Artemis II vodi posadu iza Mjeseca, dalje nego ikada prije, a novi NASA-in vizuelni prikaz otkriva šta će astronauti vidjeti tokom istorijskog leta.

NASA je na svom Instagram profilu podelila vizuelni prikaz koja nam tačno pokazuje šta će astronauti misije Artemis II vidjeti kroz svoj prozor tokom preleta oko Mjeseca.

Posada Artemisa II i tim za lunarnu nauku treniraju i pripremaju se godinama kako bi maksimalno iskoristili svaki let oko Mjeseca, bez obzira na uslove osvjetljenja.

Sada kada je posada na putu ka Mesecu, konačno znamo koji delovi površine Meseca će biti obasjani tokom njihovog najbližeg prilaska, a desetine naučnika vrijedno rade iza kulisa u kontroli misije u Hjustonu.

Posada Artemisa II odmara pred istorijski trenutak

Prema informacijama NASA-e astronauti trenutno spavaju.

"Slatki snovi, posado misije Artemis II. ⁣Još jedan pogled na Mjesec pred šesti dan leta i vaš epski prelet oko njega, koji će vas odvesti dalje u svemir nego što su ljudi ikada putovali", napisali su.

Naučni tim je poslednjih nekoliko dana kombinovao putanju svemirske letelice sa podacima sa Lunar rekonensans orbitera, informacijama o kretanju Sunčevog sistema i drugim izvorima kako bi napravio alate koji ljudima olakšavaju da sagledaju cjelokupnu sliku.

Ovaj vizual prati putanju svemirske letjelice Orion tokom preleta misije Artemis II oko Meseca i prikazuje šta će astronauti vidjeti kroz prozor dok se približavaju Mjesecu i lete oko njegove udaljene, tamne strane.