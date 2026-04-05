Ruski naučnici pronašli način liječenja raka dojke bez uticaja na druge organe

05.04.2026 17:33

Naučnici sa Sanktpeterburškog državnog politehničkog univerziteta (SPbPU) napravili su novi metod uvođenja izotopa radijum-223 direktno u maligni tumor dojke, što će omogućiti značajno smanjenje nuspojava pri radijaciji.

Eksperimenti na miševima pokazali su da radiofarmaceutski preparat djeluje lokalno, ne utičući na zdrave organe.

„U našoj novoj studiji napravili smo novi metod radioaktivnog označavanja (uvođenje radioaktivnog izotopa u strukturu nosača), koja koristi metal-organske okvire sa sposobnošću da 'pakuje' i isporučuje različite supstance“, kazala je Darja Ahmetova, mlađi istraživač u Laboratoriji za nano i mikroenkapsulaciju biološki aktivnih supstanci na SPbPU.

Prema njenim riječima, izotop radijuma-223 je površinski vezan za nosač, i to na takav način da se stabilno zadržava.

Trenutno, istraživački tim vrši samo lokalnu primjenu: metal-organski okvir sa izotopom se ubrizgava direktno u tumor pomoću šprica, precizirala je naučnica.

Zračenje djeluje direktno na tumorske ćelije bez uticaja na druge organe, naglasila je Ahmetova.

Ona se nada da će u budućnosti ovaj projekat omogućiti kombinovanu primjenu radioterapije i hemioterapije pri raku dojke.

U Rusiji se godišnje registruje više od 80.000 novih slučajeva raka dojke, a rizik od bolesti kod Ruskinja je 6,45 odsto. Prosječna starost dijagnostikovanih u Rusiji je 61 godina.

Ranije je naučni tim SPbPU dokazao efikasnost primjene radiofarmaceutskog preparata na bazi izotopa radijum-223 za terapiju raka dojke, koji se u medicinskoj praksi koristi za liječenje metastaza pri raku prostate.

Istraživanje su podržali Ruska naučna fondacija i Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije.

(sputnik srbija)

