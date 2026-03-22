Naučnici pretvaraju probiotičke bakterije u lovce na tumore koji ubijaju rak

Naučnici su uspjeli da pretvore bakterije u fabrike lijekova koje tragaju za tumorima boreći se protiv raka iznutra. Ovaj ciljani pristup bi mogao učiniti tretmane efikasnijim i smanjiti sporedne efekte.

Kod miševa, ove bakterije su se infiltrirale u tumore i proizvodile lijek protiv raka tačno tamo gdje je bilo potrebno. Još istraživanja je potrebno prije testiranja na ljudima.

Inježerski kreirane bakterije su mogle da pronađu tumore kod miševa i oslobode lijekove protiv raka direktno unutar njih. Ova „živa terapija“ može otvoriti novi put za preciznije tretiranje raka.

Rak pogađa milione ljudi širom svijeta svake godine, a liječenje ostaje teško zbog složenosti bolesti. Nova otkrića sa kineskog Univerziteta Šandung predstavljaju moguću novu strategiju. Istraživači pokazuju da se Ešerihija koli Nisle 1917(Escherichia coli Nissle 1917) može modifikovati tako da nosi jedinjenja koja djeluju protiv raka i cilja tumore kod miševa.

Bakterije prirodno žive u ljudskom tijelu i utiču i na zdravlje i na bolest. Naučnici istražuju da li se ovi mikrobi mogu redizajnirati u cilju borbe protiv raka, iako je njihova efikasnost kao tretmana još neizvesna.

Da bi testirali ovu ideju, istraživači su modifikovali probiotički soj Ešerihije Koli Nisle 1917 tako da može proizvoditi Romidepsin (FK228), lijek sa dejstvom potiv raka.

Nauka i tehnologija Neobičan eksperiment sa 100 gladnih komaraca otkrio tajne njihovog leta

Putem genetskog i genomskog inženjeringa, razvijena je verzija bakterije sposobna da proizvodi ovaj lijek. Zatim je kreiran mišji model uvođenjem tumorskih ćelija raka dojke i miševi su tretirani modifikovanim bakterijama.

Kolonizacija tumora i ciljano oslobađanje lijeka

Eksperimenti su pokazali da je ova Ešerihija u stanju da se akumulira unutar tumora i oslobađa Romidepsin FK228 i u laboratorijskim i u živim postavkama pod različitim uslovima. To je omogućilo bakterijama da funkcionišu kao usmjereni tretman, dostavljajući lijek direktno na mjesta tumora.

Ipak, potrebno je više istraživanja. Pristup još nije testiran na ljudima i buduće studije će morati da ispitaju moguće sporedne efekte, kao i strategije za bezbjedno uklanjanje bakterija nakon tretmana. Ovi faktori bi mogli uticati na to koliko će modifikovani Ešerihija koli Nisle biti koristan kao terapija protiv raka.

Strategija dvostrukog djelovanja u terapiji raka

Nauka i tehnologija Prvi vještački jednjak uspješno presađen kod svinja

„Probiotički soj Ešerihije kolo Nisle 1917, potencijalni pripadnik bakterija koje ciljaju tumore, daje veliku nadu u pogledu tretiranja raka. Koristeći modifikovanu Ešerihiju, možemo dizajnirati terapiju potmognutu bakterijama, usmjerenu na tumore, za biosintezu i ciljanu dostavu sredstava u vidu malih molekula protiv raka“, kažu naučnici.

Njihov zaključak je da ova Ešerihija kolonizuje tumor i u sinergiji sa djelovanjem Romidepsina formira terapiju protiv raka sa dvostrukim dejstvom, prenosi Sajens Dejli.