Koristite Tinder? Nova opcija zabrinula korisnike

Najnovija opcija jedne od najpoznatijih aplikacija za upoznavanje, Tinder, izazvala je brojne rasprave zbog načina na koji koristi podatke korisnika.

Nova funkcija omogućava aplikaciji pristup fotografijama iz galerije na telefonu, a uz pomoć umjetne inteligencije bira slike koje bi mogle biti najpogodnije za korisnički profil.

Ideja je, prema najavama, da proces pronalaska partnera postane jednostavniji. Ipak, kritičari upozoravaju da bi ova opcija za neke korisnike mogla biti prilično neugodna. Funkcija nazvana „Camera Roll Scan“ analizira fotografije iz galerije iPhone-a – uz prethodno odobrenje korisnika – kako bi prepoznala stil, interese i osobnost, te na osnovu toga predložila potencijalna podudaranja, navodi New York Post.

Zabrinutost zbog privatnosti

Iako su iz aplikacije predstavili funkciju kao praktičan alat, dio javnosti reagovao je s nepovjerenjem. Kritičari smatraju da bi ova opcija mogla biti još jedan način prikupljanja privatnih podataka, predstavljen kao inovacija u onlajn upoznavanju.

Prema njihovom mišljenju, tehnologija sve više prodire u privatnu sferu života, automatizuje odnose među ljudima i potencijalno smanjuje autentičnost komunikacije.

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne negativne reakcije. Jedan korisnik je napisao da je Tinder „napravio alat za nadzor i predstavio ga kao test ličnosti“, naglašavajući da su fotografije u galeriji među najosjetljivijim podacima na telefonu.

Pojedini komentatori smatraju da korisnici zapravo nesvjesno pomažu razvoju algoritama dijeleći vrlo lične fotografije, dok misle da samo traže partnera.

Odgovor kompanije

Iz Tindera ističu da funkcija nije osmišljena kako bi narušila privatnost korisnika. Prema njihovim tvrdnjama, cijela galerija fotografija ne šalje se na servere aplikacije.

Umjesto toga, sistem odabira manji uzorak fotografija koji se privremeno obrađuje kako bi generisao takozvane „Photo Insights“ – kratke opise koji prikazuju interese, osobnost i stil života korisnika.

Kada korisnik odobri pristup galeriji, umjetna inteligencija procjenjuje kvalitet i sadržaj fotografija. Odabrane slike nakratko se prenose na servere kako bi se generisali prijedlozi, nakon čega aplikacija predlaže fotografije koje bi mogle najbolje predstaviti korisnika na profilu.

Ipak, konačna odluka ostaje na korisniku, jer nijedna fotografija ne može biti objavljena bez njegovog odobrenja. Tinder takođe navodi da se fotografije koje se ne koriste brišu u roku od 90 dana, iako mogu pomoći u poboljšanju funkcije.

Skepticizam među korisnicima

Uprkos tim objašnjenjima, dio korisnika i dalje izražava sumnju. Jedan komentar na platformi X upozorava da aplikacija dobija uvid u cijelu galeriju – od privatnih fotografija do slučajnih screenshot-ova i memova – pod izgovorom razumijevanja korisničkog „viba“.

Drugi korisnik skeptično je naveo da bi privatne fotografije jednog dana mogle završiti u javnosti. Neki kritičari tvrde i da aplikacijama za upoznavanje možda nije u interesu da korisnici brzo pronađu partnera, jer bi tada prestali koristiti njihove usluge, te da bi prikupljeni podaci mogli služiti i za oglašavanje ili marketinške svrhe.

(Avaz)