Direktor Pinteresta poziva na zabranu društvenih mreža

Generalni direktor platforme "Pinterest" Bil Redi pozvao je svjetske lidere da zabrane društvene mreže za mlađe od 16 godina.

"Potreban nam je jasan standard - bez društvenih mreža za tinejdžere mlađe od 16 godina - potkrijepljen stvarnim sprovođenjem zakona i odgovornošću za operativne sisteme mobilnih telefona i aplikacije koje rade na njima", napisao je Redi u eseju objavljenom na njegovom nalogu na mrežu "Linktin".

Redi je kao primjer naveo zabranu društvenih mreža za mlade mlađe od 16 godina u Australiji.

Redi je objavio svoju izjavu dok je u Los Anđelesu u toku suđenje o korištenju društvenih mreža među mladima. "Gugl" i "Meta" se suočavaju sa optužbama da njihove aplikacije podstiču krizu mentalnog zdravlja mladih. Porota razmatra presudu.

Pozivajući na zabranu, Redi zauzima drugačiji stav od lidera najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, koje se suočavaju sa sve većim pritiskom regulatora, sudova i zakonodavaca da promijene način na koji djeca i tinejdžeri koriste njihove proizvode, zbog njihovog uticaja na mentalno zdravlje.

Korisnici moraju imati 13 godina da bi se registrovali za "Pinterest" nalog u SAD.

Ta kompanija je posljednjih godina pokušala da se pozicionira kao sajt za "generaciju zed", koja je široko definisana kao ljudi rođeni između 1997. i 2012. godine. Trećina korisnika "Pinteresta" je starosti između 17 i 25 godina.