Direktor Pinteresta poziva na zabranu društvenih mreža

Izvor:

SRNA

20.03.2026

16:53

Foto: pexels/ Bastian Riccardi

Generalni direktor platforme "Pinterest" Bil Redi pozvao je svjetske lidere da zabrane društvene mreže za mlađe od 16 godina.

"Potreban nam je jasan standard - bez društvenih mreža za tinejdžere mlađe od 16 godina - potkrijepljen stvarnim sprovođenjem zakona i odgovornošću za operativne sisteme mobilnih telefona i aplikacije koje rade na njima", napisao je Redi u eseju objavljenom na njegovom nalogu na mrežu "Linktin".

Redi je kao primjer naveo zabranu društvenih mreža za mlade mlađe od 16 godina u Australiji.

Redi je objavio svoju izjavu dok je u Los Anđelesu u toku suđenje o korištenju društvenih mreža među mladima. "Gugl" i "Meta" se suočavaju sa optužbama da njihove aplikacije podstiču krizu mentalnog zdravlja mladih. Porota razmatra presudu.

Društvo

Novi poslovi u BiH: Uvedeno 30 novih zanimanja - od voditelja društvenih mreža do CNC programera

Pozivajući na zabranu, Redi zauzima drugačiji stav od lidera najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, koje se suočavaju sa sve većim pritiskom regulatora, sudova i zakonodavaca da promijene način na koji djeca i tinejdžeri koriste njihove proizvode, zbog njihovog uticaja na mentalno zdravlje.

Korisnici moraju imati 13 godina da bi se registrovali za "Pinterest" nalog u SAD.

Ta kompanija je posljednjih godina pokušala da se pozicionira kao sajt za "generaciju zed", koja je široko definisana kao ljudi rođeni između 1997. i 2012. godine. Trećina korisnika "Pinteresta" je starosti između 17 i 25 godina.

Pročitajte više

Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Svijet

Još jedna država uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

2 d

0
ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

Nauka i tehnologija

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

4 d

0
Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Nauka i tehnologija

Instagram će obavještavati roditelje ako djeca budu pretraživala informacije o samoubistvu

1 sedm

0
Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

Zanimljivosti

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

1 sedm

0

Više iz rubrike

Сунце

Nauka i tehnologija

Stiže solarna plazma: Na Zemlji se očekuju umjerene do jake geomagnetne oluje

1 h

0
Свиње

Nauka i tehnologija

Prvi vještački jednjak uspješno presađen kod svinja

2 h

0
Планета Марс

Nauka i tehnologija

Novo otkriće: Na Marsu je nekada tekla voda

3 h

0
Мачка

Nauka i tehnologija

Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

3 h

0
