Stiže solarna plazma: Na Zemlji se očekuju umjerene do jake geomagnetne oluje

Na Zemlji se danas očekuju umjerene do jake geomagnetne oluje nivoa G2 - G3 usljed dolaska solarne plazme, saopštili su ruski naučnici, navodeći da bi poremećaji mogli da traju oko šest dana.

Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za kosmička istraživanja Ruske akademije nauka i Instituta za solarno-zemaljsku fiziku saopštila je da su uočeni prvi jasni znaci dolaska izbačene solarne plazme do orbite Zemlje, prenose ruski mediji.

„Kašnjenje u odnosu na prognozu iznosilo je oko pet sati. Magnetosfera Zemlje zasad nije reagovala na uticaj, ali je gotovo sigurno da je to samo pitanje vremena“, navodi se u saopštenju.

Navodi se da se tokom dana očekuje ranije prognozirano dostizanje geomagnetnih oluja nivoa G2-G3.

Takođe, ostaje na snazi procjena da će ukupno trajanje poremećaja biti oko šest dana, ističu naučnici.

Oni dodaju da je tačan raspored teško predvidjeti, jer je riječ o složenom događaju sa velikim brojem spoljašnjih faktora, uključujući uticaj koronalnih rupa.

Prema njihovim procjenama, pokušaj rasta eruptivne aktivnosti mogao bi da počne sljedeće nedjelje, kada će se na stranu Sunca okrenutu ka Zemlji pojaviti nekoliko grupa sunčevih pjega.

(sputnik srbija)