Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

Izvor:

SRNA

26.02.2026

14:26

Komentari:

0
Какво нас вријеме сутра очекује?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme od prosjeka, a na istoku oblačno.

Ujutro će biti promjenljivo oblačno, na jugu i zapadu vedro i svježe, a ponegdje oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar slab, ponegdje umjeren i promjenljiv.

Uveče će biti vedro.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do dva, na jugu do pet, u višim predjelima od minus četiri, a dnevna od 14 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno sedam, Kalinovik osam, Han Pijesak devet, Sokolac 10, Bijeljina, Gacko, Zvornik i Kneževo 11, Srebrenica i Sarajevo 12, Srbac 13, Doboj, Rudo i Foča 14, Banjaluka, Višegrad, Mrkonjić Grad i Novi Grad 15, Bileća i Drinić 16, Prijedor 17, Trebinje 19 i Mostar 20 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

oblačno

Sunce

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријме сунчано у појединим мјестима за кратке рукаве

Društvo

Vrijme sunčano u pojedinim mjestima za kratke rukave

6 h

0
Стен Вавринка

Tenis

"Vrijeme je" oproštaj Vavrinke

7 h

0
Данас сунчано на појединим мјестима до 20 степени

Društvo

Danas sunčano na pojedinim mjestima do 20 stepeni

1 d

0
Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

Savjeti

Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

2 d

0

Više iz rubrike

Радник пао са зграде

Društvo

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

2 h

0
Користите ли ову андроид опцију? Олакшаће вам многе ствари

Društvo

Koristite li ovu android opciju? Olakšaće vam mnoge stvari

3 h

0
Аеродром Бањалука: Таксиста више пута упозорен, наплаћена посебна једнократна надокнада

Društvo

Aerodrom Banjaluka: Taksista više puta upozoren, naplaćena posebna jednokratna nadoknada

4 h

0
Вријме сунчано у појединим мјестима за кратке рукаве

Društvo

Vrijme sunčano u pojedinim mjestima za kratke rukave

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

34

Sve o utakmici Zvezda - Lil: Prenos, postave, glavni aduti

16

30

Martovska astro prognoza: Ko su miljenici sreće, a koga čeka hladan tuš?

16

25

Bitno: Četvrta godišnjica od početka sukoba u Ukrajini

16

16

RHMZ izdao upozorenje: Naredna 24 sata ključna

16

15

Minić-Kalabuhov: Zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner