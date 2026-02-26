Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme od prosjeka, a na istoku oblačno.

Ujutro će biti promjenljivo oblačno, na jugu i zapadu vedro i svježe, a ponegdje oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar slab, ponegdje umjeren i promjenljiv.

Uveče će biti vedro.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do dva, na jugu do pet, u višim predjelima od minus četiri, a dnevna od 14 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno sedam, Kalinovik osam, Han Pijesak devet, Sokolac 10, Bijeljina, Gacko, Zvornik i Kneževo 11, Srebrenica i Sarajevo 12, Srbac 13, Doboj, Rudo i Foča 14, Banjaluka, Višegrad, Mrkonjić Grad i Novi Grad 15, Bileća i Drinić 16, Prijedor 17, Trebinje 19 i Mostar 20 stepeni Celzijusovih.