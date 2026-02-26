Vrijme sunčano u pojedinim mjestima za kratke rukave

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i još toplije vrijeme, ali će se tokom dana oblačnost sa sjevera proširiti na sve krajeve.

Vjetar slab, na jugu i istoku umjeren do pojačan, promjenljivih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Jutro je sunčano i svježe, sa mjestimičnom maglom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Sokolac minus pet, Šipovo, Bugojno i Drvar minus tri, Bileća, Rudo i Zenica minus dva, Prijedor, Foča, Višegrad, Livno, Drinić i Sanski Most minus jedan, Banjaluka, Doboj, Novi Grad, Srbac, Han Pijesak, Ribnik, Čemerno, Sarajevo i Bihać nula, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Gacko, Kalinovik i Tuzla jedan, Gradačac dva, a Trebinje i Mostar četiri stepena Celzijusova.