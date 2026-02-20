Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Izvor:

ATV

20.02.2026

08:18

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno oblačno s kišom koja će uz pad temperature prvo na zapadu, a uveče i na istoku, prelaziti u susnježicu i snijeg.

U višim predjelima nakon topljenja snijega, novi porast snježnog pokrivača za oko pet centimetara, a ponegdje će se i u nižim predjelima u Krajini formirati tanji snježni pokrivač, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

zemljotres potres

BiH

Zemljotres pogodio BiH

Tokom dana biće i sunčanih perioda, posebno na istoku, gdje će biti najtoplije.

Vjetar tokom dana okreće na sjeverne smjerove, prvo na sjeveru, i biće slab do umjeren, na udare pojačan.

Tokom dana zahlađenje uz minimalne temperature vazduha od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje.

бака прасе

Scena

Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Pokupili su sve kao šakali

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno jedan, Kalinovik, Han Pijesak, Sokolac i Drinić dva, Bihać, Drvar i Gacko tri, Kneževo, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Prijedor četiri, Višegrad i Ribnik pet, Bugojno, Rudo, Foča, Šipovo i Banjaluka šest, Sarajevo, Srbac i Bileća sedam, Zenica i Trebinje osam, Mostar devet, Tuzla i Bijeljina 10, te Doboj 11 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag :

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умор главобоља

Zdravlje

Kako se izboriti sa zimskim i proljetnim umorom: Osluškujte svoje tijelo

47 min

0
Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

Gradovi i opštine

Invazija dabrova u okolini Gradiške: Danju i noću padaju stabla

50 min

0
Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних

Region

Otkriveno 50 žrtava trgovine ljudima: Od toga 36 maloljetnih

56 min

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Zbog ove cifre je teško pretučen sin Snežane Đurišić

57 min

0

Više iz rubrike

У Српској рођено 25 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 25 beba

1 h

0
Упозорење за возаче: Клизави коловози, учестали одрони на усјецима

Društvo

Upozorenje za vozače: Klizavi kolovozi, učestali odroni na usjecima

1 h

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Društvo

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

1 h

0
Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите

Društvo

Sutra slavimo sveca koji je prevario ĐAVOLA: Ove riječi do kraja dana obavezno izgovorite

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

46

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

08

42

Haos na Jadranu: More ušlo u kuće, ostrva odsječena od kopna

08

32

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

08

22

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

08

18

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner