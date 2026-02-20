Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno oblačno s kišom koja će uz pad temperature prvo na zapadu, a uveče i na istoku, prelaziti u susnježicu i snijeg.

U višim predjelima nakon topljenja snijega, novi porast snježnog pokrivača za oko pet centimetara, a ponegdje će se i u nižim predjelima u Krajini formirati tanji snježni pokrivač, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće i sunčanih perioda, posebno na istoku, gdje će biti najtoplije.

Vjetar tokom dana okreće na sjeverne smjerove, prvo na sjeveru, i biće slab do umjeren, na udare pojačan.

Tokom dana zahlađenje uz minimalne temperature vazduha od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno jedan, Kalinovik, Han Pijesak, Sokolac i Drinić dva, Bihać, Drvar i Gacko tri, Kneževo, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Prijedor četiri, Višegrad i Ribnik pet, Bugojno, Rudo, Foča, Šipovo i Banjaluka šest, Sarajevo, Srbac i Bileća sedam, Zenica i Trebinje osam, Mostar devet, Tuzla i Bijeljina 10, te Doboj 11 stepeni Celzijusovih.