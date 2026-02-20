Logo
Large banner

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

Izvor:

Telegraf

20.02.2026

07:08

Komentari:

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола
Foto: ATV

SPC i njeni vjernici 20. februara proslavljaju dan Svetog Paternija Lampsakijskog, sveca za kog su vezana neka od najfascinantnijih priča. Proslavljamo njegov lik i djelo uz jedan interesantan običaj.

Sveti Partenije bio je sin đakona iz grada Melitopolja, poznat po svojoj dubokoj pobožnosti još od djetinjstva. Još kao mali pažljivo je upamtio riječi jevanđelja i trudio se da ih svakodnevno primjenjuje u životu.

Kasnije se naselio kraj jednog jezera, gdje je lovio ribu, prodavao je i dijelio siromasima. Po Božjoj volji izabran je za episkopa lampsakijskog. Svetitelj je očistio grad od bezbožaca, zatvorio hramove i sagradio mnoge crkve. Njegova molitva liječila je razne bolesti, a naročito bio je odlučan u borbi protiv zlih duhova.

Dugo je živio, pokazujući na djelu svoju ljubav prema Bogu i ljudima, i preselio se u vječni pokoj Hristov u IV vijeku.

Susret sa zlim duhom

Jedna od poznatih priča o svetitelju govori o njegovoj snazi i vjernosti Bogu:

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel i Kijev su tajno sklopili pakt sa mađarskom opozicijom

Kada je želio da istera zlog duha, neki kažu i đavola iz čovjeka, duh ga je molio: "Daću ti drugog čovjeka u koga možeš ući i u njemu živjeti", rekao je.

Partenije ga je upitao: "Ko je taj čovjek?"

"I ja sam taj čovjek, uđi i budi u meni", odgovorio je svetitelj.

Čuvši ovo, zli duh je nakon što je probao pobjegao kao ognjem opaljen, vičući: "Kako bih ja mogao ući u dom Božji?"

Molitva svetom Parteniju

Vjernici koji žele da se pomole ovom svecu mogu reći:

"Bože otaca naših, čini uvijek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš."

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

SPC

molitva

pravoslavlje

svetac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel i Kijev su tajno sklopili pakt sa mađarskom opozicijom

1 h

0
Данас сједница Владе Републике Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Vlade Republike Srpske

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp naložio objavljivanje dosijea o NLO

1 h

0
Звезда побиједила Лил и „отворила врата“ осмине финала Лиге Европе!

Fudbal

Zvezda pobijedila Lil i „otvorila vrata“ osmine finala Lige Evrope!

9 h

0

Više iz rubrike

Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите

Društvo

Sutra slavimo sveca koji je prevario ĐAVOLA: Ove riječi do kraja dana obavezno izgovorite

11 h

0
Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

Društvo

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

15 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

Novi zemljotres u BiH, zatreslo kod Mostara

16 h

0
Захира и Белмин Чајић

Društvo

Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

46

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

08

42

Haos na Jadranu: More ušlo u kuće, ostrva odsječena od kopna

08

32

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

08

22

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

08

18

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner