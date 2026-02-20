Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

Izvor:
Telegraf
20.02.2026
07:08
Komentari:0
SPC i njeni vjernici 20. februara proslavljaju dan Svetog Paternija Lampsakijskog, sveca za kog su vezana neka od najfascinantnijih priča. Proslavljamo njegov lik i djelo uz jedan interesantan običaj.
Sveti Partenije bio je sin đakona iz grada Melitopolja, poznat po svojoj dubokoj pobožnosti još od djetinjstva. Još kao mali pažljivo je upamtio riječi jevanđelja i trudio se da ih svakodnevno primjenjuje u životu.
Kasnije se naselio kraj jednog jezera, gdje je lovio ribu, prodavao je i dijelio siromasima. Po Božjoj volji izabran je za episkopa lampsakijskog. Svetitelj je očistio grad od bezbožaca, zatvorio hramove i sagradio mnoge crkve. Njegova molitva liječila je razne bolesti, a naročito bio je odlučan u borbi protiv zlih duhova.
Dugo je živio, pokazujući na djelu svoju ljubav prema Bogu i ljudima, i preselio se u vječni pokoj Hristov u IV vijeku.
Jedna od poznatih priča o svetitelju govori o njegovoj snazi i vjernosti Bogu:
Kada je želio da istera zlog duha, neki kažu i đavola iz čovjeka, duh ga je molio: "Daću ti drugog čovjeka u koga možeš ući i u njemu živjeti", rekao je.
Partenije ga je upitao: "Ko je taj čovjek?"
"I ja sam taj čovjek, uđi i budi u meni", odgovorio je svetitelj.
Čuvši ovo, zli duh je nakon što je probao pobjegao kao ognjem opaljen, vičući: "Kako bih ja mogao ući u dom Božji?"
Vjernici koji žele da se pomole ovom svecu mogu reći:
"Bože otaca naših, čini uvijek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš."
(Telegraf)
