Danas sjednica Vlade Republike Srpske

ATV

20.02.2026

07:02

Данас сједница Владе Републике Српске
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatraće informaciju o namjeri dodatnog kreditnog zaduženja prema Projektu unapređenja zdravstvenih sistema.

Na dnevnom redu je informacija o realizaciji programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine - faza jedan i inicijativa za pripremu druge faze programa, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Pred ministrima će se naći i informacija o potrebi izrade idejnog rješenja zaštite od poplava od rijeke Bosne i pritoka Spreče i Usore na širem području urbane prostorne cjeline grada Doboja.

Vlada Republike Srpske

