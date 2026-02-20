Danas sjednica Vlade Republike Srpske

Izvor:
ATV
20.02.2026
07:02
Komentari:0
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatraće informaciju o namjeri dodatnog kreditnog zaduženja prema Projektu unapređenja zdravstvenih sistema.
Na dnevnom redu je informacija o realizaciji programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine - faza jedan i inicijativa za pripremu druge faze programa, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.
Svijet
Tramp naložio objavljivanje dosijea o NLO
Pred ministrima će se naći i informacija o potrebi izrade idejnog rješenja zaštite od poplava od rijeke Bosne i pritoka Spreče i Usore na širem području urbane prostorne cjeline grada Doboja.
Najnovije
Najčitanije
08
50
08
46
08
42
08
32
08
22
Trenutno na programu