Hoće li opozicija "preoteti" PDP?

Najveća hipoteka Draška Stanivukovića u Pokretu Sigurna Srpska je PDP čiji je predsjednik. Iako su javna nezadovoljstva pojedinaca u stranci poput Igora Crnatka i Nenada Vukovića utihnula, opozicioni lideri šalju dvosmislene poruke.

U javnim nastupima lidera SDS-a Branka Blanuše i lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića sve više se priča o jedinstvenom dogovoru opozicije na narednim izborima. I jedan i drugi poručuju da su potrebna dva kandidata i jedinstvo, ali na čudan način iz čitave priče isključuju Draška Stanivukovića i Pokret Sigurna Srpska, ali ne i PDP.

Poznato je da postoje velike ambicije Draška Stanivukovića da bude kandidat na predstojećim izborima u oktobru. Poznato je i da je SDS formalizovao kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Srpske, a Nebojša Vukanović istakao svoju za člana Predsjedništva BiH. Poznato je i da jedni sa drugima ne mogu, ali ni jedni bez drugi. Ipak, možda se bez Stanivukovića može?

Nedavno je lider SDS-a Branko Blanuša televizijskom gostovanju govorio o planovima kako da pomiri opozicione lidere i ubijedi ih da nastupe jedinstveno.

"Komuniciram sa njima, znam njihova razmišljanja. Koliko god to djeluje da imaju neprihvatljive stavove i mišljenja, ja imam drugačije mišljenje i vjerujem da se to može pomiriti. Šta mislite na ovo da možda gospodin Draško Stanivuković podrži kandidaturu Nebojše Vukanovića za člana Predsjedništva BiH? Postoji mišljenje da tu postoje nepremostive prepreke. Ono što je bitno kada se toliko spominje Stanivuković, on jeste lider Pokreta Sigurna Srpska, ali praktično glavna osnovna stranka je PDP. Ta partija još uvijek ima vrlo jak opozicioni karakter, to opoziciono razmišljanje. Sasvim sigurno ljude koji još uvijek su značajne političke funkcije i vuku značajne poteze unutar PDP-a i Pokreta, s kojima gospodin Stanivuković sigurno razgovara. U tim razgovorima ima sučeljavanja, dogovora, razgovora. Na kraju, mislim da ćemo uspjeti napraviti dogovor i konsenzus. Ako ne uspjemo, ništa nam se dobro ne piše", rekao je Blanuša.

Šta Nebojša Vukanović misli o Drašku Stanivukoviću nepotrebno je napominjati. Riječi hvale ima za Igora Crnatka, Mladena Ivanića i Nenada Vukovića, ali ne i za Stanivukovićevu struju poput Mirne Savić Banjac i Bojana Kresojevića.

U svom posljednjem izlaganju o stanju u opoziciji, lider Liste za pravdu i red govorio je o dogovoru opozicionih stranaka sa PDP-om, a Pokretu Sigurna Srpska i Drašku Stanivukoviću obraćao se kao odvojenom faktoru.

"Ukoliko SDS, PDP, Narodni front postignu dogovor oko dva kandidata za predsjednika i člana Predsjedništva BiH njihove (SNSD) podvale neće imati većeg efekta. Meni je već 47 godina i mislim da sam u punoj snazi, ja ne mogu čekati 60 ili 55 godina da bih dobio šansu. Nakon 20 godina borbe protiv režima, podržavali smo sve bez ikakvog uslovljavanja, vrijeme je da sad zauzvrat i nas neko podrži. Poznato je da smo istakli kandidaturu za člana Predsjedništva BiH", rekao je Vukanović.

Za Stanivukovića je poručio da ima problem sa svima u opoziciji i da treba da se fokusira na Narodnu skupštinu.

"Jedini problem je Draško Stanivuković zbog toga on treba da ide sa svojom listom, da ima ambiciju da osvoji 15-20 mandata. Niko od nas ne bi imao ništa protiv da ove četiri stranke imaju 42 i više poslanika i da ne moramo nikoga od drugih stranaka uzimati da bi se pravila nova Vlada", rekao je Vukanović.