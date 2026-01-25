Uslovljena podrška Blanuši? Vukanović prepušten Stanivukoviću

Branko Blanuša je na stranačkoj Skupštini SDS-a dobio podršku za kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima 2026. godine. Ipak, jednostrana odluka nije naišla na odobravanje ostatka opozicije, barem onog relevantnog.

U SDS-u su istakli svoj tvrdi stav za ovu odluku samim time što su je donijeli gotovo godinu dana ranije. Sličnu odlučnost imao je i bivši predsjednik Milan Miličević kada je najavio kandidaturu za obje inokosne funkcije SDS, ali i ostali funkcioneri stranke. Od te ideje se, barem za sada, odustalo. Pitanje je da li se odustaje i od stava da će Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike.

Bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović kaže da SDS treba da dobije jednu kandidaturu, a da je Branko Blanuša, ukoliko pobijedi na ovim prijevremenim izborima, sebi trasirao put za tu kandidaturu.

"SDS treba da ima jednu od ove dvije pozicije. SDS od toga neće odustati. Po snazi, po rezultatima. Uvijek postoje unutrašnje ambicije u strankama koje bi željele da one prve biraju. SDS će sigurno imati kandidata, da li za predsjednika Republike Srpske ili za člana Predsjedništva BiH, to je na...", rekao je Šarović i ne završivši rečenicu.

Na pitanje da li bi Branko Blanuša bio korisniji za sve opozicije, Šarović odgovara:

"Ako Blanuša pobijedi na ovim prijevremenim predsjedničkim izborima, on je sebi trasirao put za predsjednika Republike u jesen, to je logično. Mislim da bi se onda svi složili", rekao je Šarović.

Stanivuković burno reagovao

Komentarišući odluku GO SDS da Blanuša, nakon ovogodišnjih prijevremenih izbora, bude kandidat za predsjednika Republike Srpske i na jesen sljedeće godine, Stanivuković je rekao da se takvim odlukama “nimalo ne raduje”.

Draško Stanivuković

Mi smatramo da to nije kolegijalno, da to treba da bude plod razgovora. Mi smo prihvatili princip da se zajedno izborimo i da se završi brojanje i provjere. Bili smo odgovorni sve vrijeme – rekao je Stanivuković.

Između ostalog, on je ustvrdio da se na ovaj način njegov novoformirani politički pokret “opet izoluje”.

"Ako je to usud koji moramo podnijeti, podnijećemo. Za mene to nije odgovorno prema ljudima. Probalo se sa toliko imena i nijedna taktika nije bila pobjednička. Ako nas niko ne pita, pa valjda i mi nebitni, beznačajni, koji ne treba da se uvaže, valjda možemo donijeti neku odluku, a vidjećemo kog tipa, možda baš da podržimo. Ali nametnuti nije kolegijalno. Ne vidim razlog za to", rekao je Stanivuković.

Bez direktne podrške Nebojši Vukanoviću

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović otvoreno je podržao najavljenu kandidaturu SDS-ovog Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima 2026. godine. Otvoreno je i najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

Prema njegovim izjavama, to pitanje je već završeno.

Nebojša Vukanović

"Vid‌jećemo šta će biti naredne godine, ali ako Bog da. Mislim da bi u Predsjedništvu donio novu atmosferu jer bi i druga dva člana Predsjedništva podlegla pritisku javnosti. Ako se ne kandidujem mislim da bih izdao ono što sam do sada radio", rekao je Vukanović.

Kada je u pitanju podrška SDS-a, "hladan tuš" moglo bi se reći.

"Mislim da je kandidatura svakog legitimna. Kada sam ja bio kandidat za člana Predsjedništva, gospodin Vukanović je imao ambiciju i tada da bude umjesto mene. I tada sam govorio da je to legitimno. Legitimno da se kandiduje on ili da ga kandiduje stranka. Da li će biti kandidat, to mora da podijeli sa drugim opozicionim strankama", rekao je Šarović.

On poručuje da je uobičajeno da će svako da povisi svoju cijenu i da svako želi sebe da učini vrlo važnim. Kandidaturu svako može da istakne, ali to mora da se podijeli sa rukovodstvom SDS-a, Jelenom Trivić i Draškom Stanivukovićem.

"Svi su važni, ali neko je jači i neko ima veću podršku. Ja sam sa Vukanovićem u odličnim odnosima, porodični smo prijatelji. Znam za njegovu srčanost. On je toliko iskren, ali i plahovit. Uvijek sam mu govorio da je njegovo da istakne tu kandidaturu, ali to mora da podijeli poslije sa rukovodstvom SDS-a, sa Jelenom Trivić, sa Draškom Stanivukovićem. Ako ima varnica u tim odnosima, vi morate da nađete način da to prevladate. Svi ćemo onda biti gubitnici. Ali, svako neka se bori za neki primat u tome vezano oko kandidature", rekao je Šarović.

Bivši predsjednik SDS-a ističe da najavljena kandidatura nikoga u opoziciji nije smak svijeta jer još uvijek imaju vremena.

"Svako od njih treba da zna da na će na kraju da bude iz jedne stranke. Neka svako iznosi svoje prednosti. Ne vidim u tome nikakav problem. Ne vidim problem što je to Vukanović rekao. Isto i Stanivuković kaže da će on da bude kandidat za nešto. U politici je umijeće da na kraju shvatite da ne mogu svi da budu kandidati", kaže Šarović.

Na kraju je Šarović dao savjet da ne bi bilo loše da se napravi ispitivanje javnog mnijenja i da se na osnovu toga odluči.

Mirko Šarović je na prošlim opštim izborima kao kandidat SDS-a za člana Predsjedništva BiH izgubio od SNSD-ovog kandidata Željke Cvijanović sa skoro 100.000 glasova razlike. Tražio je i ponovno brojanje glasova.