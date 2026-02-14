Kiša para pljuštaće naredne sedmice za ove znakove

Tri horoskopska znaka privlače finansijski uspjeh od 16. do 22. februara 2026.Sa Suncem u Ribama, možete se posvetiti svojoj intuiciji i svijetu snova. Umjesto da odbacujete ideje kao nategnute, ostavite prostor za načine na koje ih možete materijalizovati. Vjerujte u svoju dostojnost da živite život bogatstva i istinske lakoće.

Kako sedmica odmiče, Saturn i Neptun se ujedinjuju u Ovnu 20. februara, formirajući jedan od najmoćnijih aspekata godine. Ova energija vam pomaže da vjerujete u svoju vrijednost i sposobnost da sve o čemu ste sanjali pretvorite u stvarnost, uključujući i finansijski uspjeh.

Blizanci

Umjesto da mislite da je finansijski uspjeh povezan sa većim trudom, pokušajte da vjerujete da ga možete dobiti lakoćom. 16. februara, Merkur u Ribama pravi trigon retrogradnog Jupitera u Raku, donoseći bonus, stipendiju ili povećan novčani tok u vaš život.

Ova kiša para i novi priliv bogatstva dolazi iz vaše karijere, ali ne morate se iscrpljivati da biste ga dobili. Pokušajte da održite ravnotežu u svom životu i prepoznajte kada ste već dovoljno uradili. Ne morate se iscrpljivati da biste postigli finansijski uspjeh.

Venera u Ribama pravi retrogradni trigon Jupitera u Raku, što znači da ono što sada stigne značajno povećava vaše bogatstvo. Jupiter nastavlja da poboljšava vaše finansije do juna ove godine, tako da ono što sada počne nastavlja se dalje.

Vodolija

Ne zadovoljavajte se sa malim. 18. februara, Sunce u Ribama ističe vaše finansije. Ovo je moćna prilika za kreiranje novih finansijskih strategija i primanje ponuda za veći prihod.

Dok Sunce usmjerava vašu energiju ka poboljšanju vaših finansija, Merkur i Venera su takođe u ovom vodenom znaku. Ovo vam pomaže da privučete veće izobilje i stavlja vas u savršenu poziciju da primate ponude za uspjeh i bogatstvo. Konačno dobijate ono što ste oduvijek željeli.

Iako bi trebalo da vidite novi novčani tok kako ulazi u vaš život tokom sezone Riba, ne potcjenjujte važnost zalaganja za sebe. Merkur je takođe u Ribama, pružajući ponude, a istovremeno vas podstiče da se borite za ono što zaslužujete. Ovo nije vrijeme da prihvatite manje nego što vrijedite, zato se pobrinite da vaša plata bude u skladu sa vašim talentima. Ovako postižete finansijski uspjeh.

Ribe

Oduvijek ste zračili energijom bogatstva. Naučili ste mnogo lekcija i sada znate koliko je važno pristupiti novcu sa praktičnošću. Umjesto da se pretplatite na stereotip da biti duhovan znači biti bez novca, naučili ste da zaslužujete bogatstvo.

To takođe znači da morate biti proaktivni u upravljanju svojim novcem i privlačenju finansijskog uspjeha. Da, univerzum uvijek obezbjeđuje, ali to ne znači da nećete morati da uložite malo energije u to kako njime upravljate.

U petak, 20. februara, Saturn i Neptun formiraju kon‌junkciju u Ovnu, donoseći dramatičnu promjenu u načinu na koji vidite sebe i svoje resurse. Umjesto da brinete da biste mogli izgubiti sve što ste stvorili, počinjete da shvatate koliko vrijedi. Ovo vam pomaže da primijenite praktične metode u svom finansijskom životu, dok istovremeno imate vjeru da univerzum uvijek pruža, prenosi Krstarica.