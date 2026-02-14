Logo
Pet znakova ne mogu da smisle Dan zaljubljenih, jeste li i vi takvi?

Izvor:

Indeks

14.02.2026

Dok jedni već početkom februara razmišljaju o poklonima, večerama i romantičnim iznenađenjima, drugima je 14. februar samo još jedan dan – ili, još gore, dan koji bi najradije prespavali. Oni jednostavno ne mogu da smisle Dan zaljubljenih.

Prema astrologiji, neki znakovi jednostavno nisu fanovi nametnute romantike, velikih gestova i kolektivne euforije.

Evo kojih pet znakova najčešće koluta očima na pominjanje Dana zaljubljenih i zašto.

Vodolija

Ako postoji znak koji ne podnosi društveni pritisak, to je Vodolija. Spadaju u one znakove horoskopa koji ne mogu da smisle Dan zaljubljenih. Ideja da „mora“ slaviti ljubav baš tog dana često mu je iritantna. Ne zato što ne voli – naprotiv – nego zato što voli na svoj način. Umjesto večere uz sveće, radije će na spontano putovanje ili simpatični dejt u random utorak navečer, bez klišea i crvenih balona.

Što im može popraviti dan? Nešto neočekivano i originalno. Bez klišea.

Jarac

Jarci su praktični i često skeptični prema preteranoj romantici. Dan zaljubljenih im djeluje kao marketinški trik. Ako su u vezi, pokazivaće ljubav kroz dijela tokom cijele godine, ali neće dramiti oko jednog datuma.

Što im može popraviti dan? Konkretan znak pažnje – nešto korisno, promišljeno i bez patetike.

Djevica

Djevice ne vole prenaglašene emocije i simboliku. Dan zaljubljenih im može djelovati prenaduvano i veštački. Radije biraju suptilnost i male gestove nego javne izjave ljubavi.

Što im može popraviti dan? Mirna veče, iskren razgovor i osećaj da ništa nije „na silu“.

Strijelac

Strijelci vole slobodu i spontanost. Ako su singl, Dan zaljubljenih im može biti podsjetnik na nešto što ih uopšte ne zanima. Ako su u vezi, ne vole kad im se nameće forma kako bi trebali da slave.

Što im može popraviti dan? Plan u zadnji tren – izlet, koncert, nešto dinamično.

Škorpija

Iako su strastveni, Škorpije ne vole površnu romantiku. Dan zaljubljenih im može djelovati previše slatkasto, a oni su tip koji voli intenzitet, dubinu i privatnost.

Što im može popraviti dan? Intimna atmosfera bez publike. Bez previše objava i dokazivanja na društvenim mrežama.

Mrziti Dan zaljubljenih ne znači mrziti ljubav

Zanimljivo je da većina ovih znakova zapravo voli ljubav – samo ne voli obaveznu romantiku. Neki žele da osjećaji budu privatni, drugi da budu spontani, a treći da budu dokazani kroz konkretne postupke, a ne čokoladne bombonjere.

Na kraju dana, astrologija kaže isto što i zdravi razum: ljubav ne bi trebala da zavisi od datuma, prenosi Indeks.

