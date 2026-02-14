Logo
Gasi se proizvodnja popularnih televizora

14.02.2026

15:23

M SAN grupa obavijestila je svoje kupce da se gasi proizvodnja VIVAX televizora, čime se u Rugvici pored Zagreba zatvara jedini pogon za sklapanje televizora u Hrvatskoj.

Proizvodnja se gasi nakon 13 godina, a prema nezvaničnim saznanjima, razlozi su stanje na tržištu i snažan uticaj velikih svjetskih proizvođača poput Samsunga (Samsung), TCL-a, Hisensa (Hisense) i drugih koji su agresivno ušli u niži cjenovni segment. Drugi ključni razlog je odluka kompanije da se snažnije okrene tržištu kućanskih aparata i klima uređaja.

Podsjetimo, proizvodnja televizora M SAN grupe u Rugvici pokrenuta je 2013. godine otvaranjem prve linije za sklapanje LED televizora sopstvene robne marke VIVAX, smještene u logističkom centru kompanije.

Imali velike planove

VIVAX je robna marka M SAN grupe nastala 2003. godine, koja se do danas probila na tržišta regiona, zapadne Evrope, Afrike i Južne Amerike. Projekat je predstavljen kao rijedak primjer organizovane proizvodnje potrošačke elektronike u Hrvatskoj, s ciljem jačanja domaćeg brenda nakon ulaska zemlje u Evropsku uniju.

Купус-270925

Zdravlje

Problem otečenih nogu može se efikasno riješiti uz list kupusa

Početna investicija iznosila je oko 380.000 evra, sa kapacitetom od približno 84.000 uređaja godišnje. U tom periodu VIVAX je držao oko osam odsto hrvatskog tržišta televizora.

Razvoj i investicije

Ključna faza razvoja uslijedila je 2015. i 2016. godine, kada je M SAN uložio skoro 600.000 evra u novu proizvodnu liniju i pokrenuo sopstvenu proizvodnju LED ekrana. Time je znatan dio procesa koji se ranije odvijao u Kini preseljen u Hrvatsku. Kapacitet pogona povećan je na 180.000 uređaja godišnje, a uvedena je i tzv. „čista soba“ za sklapanje ekrana sa kontrolisanim uslovima vlage i čistoće vazduha.

Vladimir Brkljača, tadašnji voditelj programa, a danas član Uprave, naglašavao je da proizvodnja u Hrvatskoj omogućava testiranje svakog pojedinačnog uređaja i veću fleksibilnost u prilagođavanju tržištu.

Ranije napustili tržište mobilnih telefona

Ovo nije prva odluka M SAN-a o povlačenju iz određenog segmenta. Kompanija je ranije proizvodila pametne telefone i tablete, ali je taj segment ugašen 2021. godine zbog snažnog rasta kineskih proizvođača koji su dominirali u nižim cjenovnim razredima.

Sljedeći tehnološki iskorak ostvaren je 2022. godine predstavljanjem VIVAX QLED serije na sajmu IFA u Berlinu, ali se čini da ni to nije bilo dovoljno za opstanak pored globalnih giganata. Izlazak iz sopstvene proizvodnje televizora i snažnija orijentacija na kućne uređaje je očekivana, a zvanični stav M SAN grupe biće objavljen po dobijanju potvrde, prenosi Bizniinfo.

