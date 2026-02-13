Prst u oko Kini: Amerika i Tajvan potpisali megasporazum

Američki i tajvanski zvaničnici potpisali su konačni trgovinski sporazum prema kojem će Vašington carinu na uvoz tajvanske robe smanjiti na 15 odsto, dok se Tajpej obavezao na plan ukidanja ili snižavanja nameta na gotovo svu američku robu.

Prema odredbama sporazuma, Tajvan se obavezao i da će u periodu od 2025. do 2029. godine kupovati više američkih sirovina i robe.

Između ostalog, Tajvan će od američkih dobavljača nabaviti tečni prirodni gas u vrijednosti od 44,4 milijarde dolara, putničke avione i motore u vrijednosti od 15,2 milijarde dolara, kao i opremu i generatore za elektroenergetske mreže, pomorsku opremu i opremu za proizvodnju čelika u vrijednosti od 25,2 milijarde dolara.

Ravnopravno takmičenje

U konačnom sporazumu precizirani su tehnički detalji trgovinskog dogovora postignutog u januaru, kojim su američke carine na tajvansku robu, uključujući onu iz sektora poluprovodnika, ključnog za tajvansku privredu, smanjene sa 20 odsto na 15 odsto.

Ta odluka omogućila je Tajvanu ravnopravno takmičenje sa Južnom Korejom i Japanom, najbližim azijskim konkurentima za udio na američkom tržištu.

Ambassador Greer attended the signing of the U.S.-Taiwan Agreement on Reciprocal Trade under the auspices of the American Institute in Taiwan and @TECRO_USA.



This groundbreaking deal enhances our supply chain resilience and furthers opportunities for American farmers, ranchers,… pic.twitter.com/KrnPLVrxfL — United States Trade Representative (@USTradeRep) February 12, 2026

„U januarskom sporazumu zvanični Tajpej i tajvanske kompanije obavezali su se da će uložiti 250 milijardi dolara u podsticanje sektora poluprovodnika, energetike i vještačke inteligencije u SAD, uključujući investiciju vrijednu 100 milijardi dolara na koju se ranije obavezao proizvođač čipova TSMC. Tajvanska vlada garantovala bi još 250 milijardi dolara ulaganja u SAD“, rekao je američki ministar trgovine Hauard Latnik.

Visokotehnološki sektori

U finalnoj verziji sporazuma nisu precizirani detalji o tim ulaganjima, ali se navodi da će kancelarija tajvanskog predstavnika u SAD sarađivati sa američkim vlastima na postizanju dogovora o dodatnim ulaganjima u izgradnju novih pogona i modernizaciju starih „u strateškim visokotehnološkim proizvodnim sektorima, uključujući vještačku inteligenciju, poluprovodnike i naprednu elektroniku“.

Sporazumom će odmah biti ukinuti tajvanski carinski nameti do 26 odsto na uvoz velikog dijela američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući govedinu, mliječne proizvode i kukuruz. Program predviđa i da će neke carine, uključujući trenutno važeći namet od 40 odsto na uvoz svinjske potrbušine i od 32 odsto na uvoz šunke, biti samo smanjene, na 10 odsto.

Nove mogućnosti

U okviru trgovinskog sporazuma Tajvan će ukloniti necarinske prepreke na uvoz motornih vozila i prihvatiti američke bezbjednosne standarde za automobile, medicinske proizvode i lijekove. Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir rekao je u saopštenju da će sporazum američkim poljoprivrednicima, stočarima, ribarima, radnicima i industrijalcima otvoriti nove mogućnosti za izvoz.

„Ovaj sporazum izgrađen je na temelju našeg dugogodišnjeg ekonomskog i trgovinskog odnosa sa Tajvanom i značajno će povećati otpornost naših lanaca snabdijevanja, posebno kada je riječ o visokotehnološkim privrednim granama“, dodao je Grir.

U periodu od januara do novembra 2025. godine američki trgovinski deficit u robnoj razmjeni sa Tajvanom bio je gotovo dvostruko veći nego u istom periodu 2024. i iznosio je 126,9 milijardi dolara, prije svega zbog snažnog rasta uvoza visokokvalitetnih čipova za vještačku inteligenciju, pokazali su podaci američkog statističkog zavoda.