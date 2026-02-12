Integral inženjering traži od Gradske uprave Kluža da ugovor oglasi ništavnim

Integral inženjering uputio je juče Gradskoj upravi Kluža formalni pravni zahtjev kojim traži da se oglasi ništavnim ugovor kojim je predviđena obilaznica oko Kluža.

Podsjećamo, Integral inženjering tvrdi da su žrtve prevare, a njihovo saopštenje prenosimo u potpunosti.

"Integral inženjering a.d. Laktaši uputio je 11.02.2024. godine Gradskoj upravi Kluž-Napoka formalni pravni zahtjev kojim traži da se oglasi ništavnim Ugovor br. 498042/07.05.2025, zaključen u okviru postupka javne nabavke za projekat izgradnje obilaznice kod Kluža, vrijedan 1,1 milijardu evra.

Integral inženjering zahtijeva od ugovornog organa da hitno odustane od raskida ugovora — koji je pravno nedopustiv u slučaju apsolutno ništavnih ugovora — te da u roku od 10 radnih dana pokrene postupak utvrđivanja ništavnosti pred nadležnim organima, kao i da obavijesti organe krivičnog gonjenja o falsifikovanju dokumentacije i neovlašćenom korišćenju identiteta kompanije.

U suprotnom, Integral inženjering će pokrenuti sve raspoložive pravne mjere, uključujući tužbu za utvrđivanje ništavnosti, tužbu za naknadu štete, te odgovarajuće prijave, uključujući i prijavu Evropskoj komisiji.

Apsolutna ništavnost ugovora zasniva se na dva autonomna i kumulativna razloga:

(1) ugovor je zaključen sa nepostojećim ugovornim subjektom — konzorcijum nikada nije bio zakonski konstituisan, a Integral inženjering je pisanim putem izričito odbio svako učešće u takvom aranžmanu;

(2) ocjena ponude odabranog konzorcijuma sadrži ozbiljne nepravilnosti, uključujući kontradiktornosti u identitetu punomoćnika, propust provjere krivičnih osuda, nepribavljanje poreskih potvrda i finansijske izvještaje sa računovodstveno nemogućim podacima.

Provjerili smo, u granicama naših mogućnosti, navode o učešću Integral inženjeringa na još četiri tenderska postupka u Rumuniji. Navodi su se pokazali tačnim, zbog čega smo 09.02.2026. godine dopunili raniju krivičnu prijavu novim saznanjima. Naručioce posla u sva četiri slučaja obavijestili smo da Integral inženjering nije dao saglasnost i da nije član spornih konzorcijuma.

Integral inženjering, kao žrtva prevare i oštećena strana, uputio je 12.02.2026. godine pismo Skupštini opštine Kluž sa zahtjevom da se ono pročita na sjednici 16.02.2026. godine, na kojoj će se raspravljati o daljim koracima u ovom slučaju.

Pismo u cjelosti glasi:

„PREDMET: Hitno obavještenje o kriminalnoj zloupotrebi identiteta kompanije ‘Integral inženjering’ AD Laktaši u projektu Obilaznice oko Kluža (Centura Metropolitană Cluj)

Poštovani članovi Gradske skupštine,

Obraćamo vam se u ime kompanije ‘Integral inženjering’ AD Laktaši, jedne od vodećih građevinskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, kako bismo Vas zvanično upoznali sa činjenicama koje ukazuju na to da je ugovor za izgradnju dionica 2 i 3 Metropolitanske obilaznice oko Kluža rezultat teškog krivičnog djela krađe identiteta i međunarodne prevare.

Želimo da istaknemo sljedeće ključne činjenice:

Odsustvo ugovornog odnosa: ‘Integral inženjering’ AD Laktaši nikada nije donio odluku o učešću u konzorcijumu sa kompanijom ‘Dimeks-2000’ niti bilo kojim drugim partnerom za navedeni projekat.

Dokumentacija Integral inženjeringa dostavljena na tenderu predstavlja grubi falsifikat, što smo dokumentovali i o čemu smo obavijestili Gradsku upravu 24.11.2025. godine. Obavijestili smo i da kompanija nikada nije opunomoćila bilo koga da je zastupa u spornom tenderskom postupku, da podnosi bilo kakve dokumente, niti da preuzima bilo kakve ugovorne obaveze, uključujući obavještenje da su falsifikati punomoć i kopije putne isprave direktorke Maje Praštalo. Lice po imenu Dragan Janošević, koje se navodi kao punomoćnik Integral inženjeringa, nikada nije bilo zaposleno u našoj kompaniji, niti je imalo bilo kakvo ovlašćenje da nas zastupa.

Naša kompanija je još 19.09.2025. godine uputila zvaničan dopis Gradskoj upravi Kluž-Napoka, Kabinetu gradonačelnika, u kojem smo jasno naveli da je naš identitet ukraden. Uprkos tome, ugovor je tretiran kao validan, što je nanijelo nemjerljivu štetu našem međunarodnom ugledu.

‘Integral inženjering’ je o svemu obavijestio i rumunsku Direkciju za borbu protiv korupcije (DNA), istražne i tužilačke organe Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i Evropsku kancelariju za javne nabavke (EPPO).

Naši zahtjevi prema Vama, kao predstavnicima građana Kluža:

– Tražimo punu transparentnost u istrazi o tome kako je komisija za javne nabavke dozvolila da falsifikovana dokumentacija prođe kroz proces verifikacije.

– Tražimo da se prekinu sve spekulacije koje dovode našu kompaniju u vezu sa sumnjivim aktivnostima, jer smo mi u ovom postupku isključivo oštećena strana.

– Pozivamo Vas da insistirate na poništavanju ugovora, jer ugovor zasnovan na falsifikovanim ispravama i krađi identiteta ‘Integral inženjeringa’ ne može biti raskinut — on je ništavan.

– Molimo Vas da insistirate na reviziji svih ugovora potpisanih sa „fantomskim“ partnerima kako bi se zaštitila sredstva iz EU fondova.

– Naša kompanija je decenijama gradila kredibilitet na najvećim infrastrukturnim projektima u regionu i nećemo dozvoliti da nas kriminalne aktivnosti pojedinaca ili organizovanih grupa uvuku u skandale sa kriminalnom ili političkom pozadinom.

– Naš pravni tim aktivno radi na ovom slučaju i nećemo stati dok ne dokažemo svaku tačku ove kriminalne operacije, zbog čega smo preduzeli sve zakonske korake pred bosanskohercegovačkim, rumunskim i evropskim organima. Naš cilj je istina i zaštita integriteta najvećih infrastrukturnih projekata u regionu.

Insistiramo da se naša upozorenja i dokazi o falsifikatima tretiraju kao prioritet u postupanju Grada Kluža.

Ukoliko je moguće, voljeli bismo da ovo pismo bude javno pročitano na sjednici Gradskog vijeća.“