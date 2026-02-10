Logo
Large banner

Ono što Mask vidi kao sljedeći veliki globalni problem, većina još ne primjećuje

Izvor:

Telegraf

10.02.2026

10:29

Komentari:

0
Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Razvoj vještačke inteligencije ulazi u novu fazu, ali prepreka više nije ono što se očekivalo. Prema riječima Ilona Maska, svijet se približava trenutku kada neće biti dovoljno električne energije da se uključe svi AI čipovi koji se proizvode.

Kako Mask navodi, čipovi više nisu glavno usko grlo. Pravi problem postaje infrastruktura koja treba da ih napaja.

Čipova ima, ali nema dovoljno struje

Gostujući u Cheeky Pint Podcast, Mask je rekao da nije siguran da postoji dovoljno upotrebljive električne energije da se svi AI čipovi koji se trenutno proizvode zaista i uključe.

Prema njegovim procjenama, do kraja ove godine proizvodnja čipova premašiće kapacitete elektroenergetskih sistema. Drugim riječima, hardver će postojati, ali neće imati čime da se napaja.

Trka se seli sa softvera na infrastrukturu

Mask smatra da se fokus AI industrije dramatično mijenja. U narednom periodu, pobjednici neće biti oni sa najboljim algoritmima, već kompanije koje mogu najbrže da skaliraju hardver i energetsku infrastrukturu.

„Ko god bude mogao najbrže da poveća hardver, biće lider“, rekao je Mask, dodajući da će xAI biti u stanju da skalira hardver brže od konkurencije.

Zašto je energija novi usko grlo AI revolucije

Trening i rad velikih AI modela zahtijeva ogromne količine struje. Savremeni data centri troše energiju na nivou manjih gradova, a potražnja raste iz mjeseca u mjesec.

Kako se proizvodnja specijalizovanih AI čipova ubrzava, pritisak se seli na elektroenergetske mreže, trafostanice i izvore energije. Upravo tu Mask vidi sljedeći veliki problem globalne AI industrije.

Poruka industriji je jasna

Maskova izjava dolazi u trenutku kada se vještačka inteligencija ubrzano širi u sve industrije. Njegova poruka je jednostavna, ali zabrinjavajuća. Bez masivnih ulaganja u energiju, AI razvoj će udariti u zid, bez obzira na napredak čipova i softvera.

U toj trci, kako tvrdi Mask, odlučivaće brzina izgradnje fizičke infrastrukture, a ne samo pametni kod.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi :

Ilon Mask

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Маск у Давосу

Svijet

Mask nudi odbranu svima koji razobliče Epstina

18 h

0
Маск у Давосу

Nauka i tehnologija

Masku više nije prioritet Mars, ovo je nova meta za naseljavanje

21 h

0
Епстајн вечера

Svijet

Epstajnov imejl iz 2015: „Večeras sam sa Maskom, Tilom i Zakerbergom“

1 d

0
Илон Маск

Svijet

Mask prvi čovjek sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara

6 d

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Cijene nafte porasle zbog rizika u vezi sa snabdijevanjem

2 h

0
Хрватска даје БиХ пет милиона евра

Ekonomija

Hrvatska daje BiH pet miliona evra

14 h

0
Планира ли БиХ укинути ПДВ на увоз злата?

Ekonomija

Planira li BiH ukinuti PDV na uvoz zlata?

16 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner