Ono što Mask vidi kao sljedeći veliki globalni problem, većina još ne primjećuje

Razvoj vještačke inteligencije ulazi u novu fazu, ali prepreka više nije ono što se očekivalo. Prema riječima Ilona Maska, svijet se približava trenutku kada neće biti dovoljno električne energije da se uključe svi AI čipovi koji se proizvode.

Kako Mask navodi, čipovi više nisu glavno usko grlo. Pravi problem postaje infrastruktura koja treba da ih napaja.

Čipova ima, ali nema dovoljno struje

Gostujući u Cheeky Pint Podcast, Mask je rekao da nije siguran da postoji dovoljno upotrebljive električne energije da se svi AI čipovi koji se trenutno proizvode zaista i uključe.

"It's not clear to me that there's enough usable electricity to turn on all the AI chips that are being made.



Towards the end of this year, the chip output will exceed the ability to turn chips on.



Prema njegovim procjenama, do kraja ove godine proizvodnja čipova premašiće kapacitete elektroenergetskih sistema. Drugim riječima, hardver će postojati, ali neće imati čime da se napaja.

Trka se seli sa softvera na infrastrukturu

Mask smatra da se fokus AI industrije dramatično mijenja. U narednom periodu, pobjednici neće biti oni sa najboljim algoritmima, već kompanije koje mogu najbrže da skaliraju hardver i energetsku infrastrukturu.

„Ko god bude mogao najbrže da poveća hardver, biće lider“, rekao je Mask, dodajući da će xAI biti u stanju da skalira hardver brže od konkurencije.

Zašto je energija novi usko grlo AI revolucije

Trening i rad velikih AI modela zahtijeva ogromne količine struje. Savremeni data centri troše energiju na nivou manjih gradova, a potražnja raste iz mjeseca u mjesec.

Kako se proizvodnja specijalizovanih AI čipova ubrzava, pritisak se seli na elektroenergetske mreže, trafostanice i izvore energije. Upravo tu Mask vidi sljedeći veliki problem globalne AI industrije.

Poruka industriji je jasna

Maskova izjava dolazi u trenutku kada se vještačka inteligencija ubrzano širi u sve industrije. Njegova poruka je jednostavna, ali zabrinjavajuća. Bez masivnih ulaganja u energiju, AI razvoj će udariti u zid, bez obzira na napredak čipova i softvera.

U toj trci, kako tvrdi Mask, odlučivaće brzina izgradnje fizičke infrastrukture, a ne samo pametni kod.

