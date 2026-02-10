Logo
Cijene nafte porasle zbog rizika u vezi sa snabdijevanjem

10.02.2026

08:53

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Cijene nafte su porasle za oko 1,5 odsto, dok su tržišta nastavila da procjenjuju rizike u vezi sa snabdijevanjem, prije svega zbog situacije oko Irana.

Tako se cijena nafte Brent kretala na oko 68 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 63,5 odsto, prenio je sinoć Trejding ekonomiks.

Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je izvjesni optimizam u vezi sa pregovorima sa Iranom o potencijalnom sporazumu o uništavanju iranskih kapaciteta za obogaćivanje uranijuma.

Cijene nafte su skočile prethodnih ned‌jelja nakon što su eskalacija tenzija između dvije zemlje navela tržišta da razmotre rizike u vezi sa mogućnošću da Vašington u većoj mjeri sprovede sankcije na iransku naftu, na šta bi vlasti u Teheranu mogle da presretnu tankere kroz Ormuski moreuz.

Rastući rizici ublažili su narativ da će tržište nafte ostati prezasićeno ove godine zbog kumulativnog povećanja proizvodnje u zemljama Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus, kao i u SAD, Kanadi i Brazilu.

Na kraju, uvoz nafte u Indiju je takođe bio neizvjestan, jer je njen trgovinski sporazum sa SAD bio povezan sa obustavom kupovine iz Rusije, što je odložilo velike promjene u ugovorima sa indijskim rafinerijama.

Tag :

gorivo

