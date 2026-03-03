Početak sedmice donosi ubrzan tempo za jedan znak

Ovan

Početak sedmice donosi ubrzan tempo i više obaveza nego što ste očekivali. Partner može očekivati više pažnje nego što trenutno možete pružiti. Slobodni mogu započeti zanimljivu komunikaciju kroz posao ili društvene mreže. Moguća napetost i umor.

Bik

Moguće je rješavanje nečega što je dugo bilo odloženo. Dan je dobar za planiranje troškova. Partner želi sigurnost i konkretne planove. Slobodni mogu upoznati osobu kroz svakodnevne aktivnosti. Osjetljiv vrat i ramena.

Blizanci

Moguće su promjene dogovora u posljednjem trenutku. Razgovor sa partnerom može razjasniti jednu nedoumicu. Slobodni mogu ući u flert koji počinje spontano. Mentalni umor, potreban vam je odmor.

Rak

Početak sedmice traži veću koncentraciju. Neko može očekivati brzu reakciju od vas, ali ne žurite sa odlukama. Partner može biti osjetljiviji nego inače. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Promjenljivo raspoloženje.

Lav

Moguće je da dobijete zadatak koji vas stavlja u prvi plan. Važno je da ostanete smireni i organizovani. Partner želi više zajedničkog vremena. Slobodni mogu privući pažnju osobe koja ih već neko vrijeme posmatra. Blagi pad energije.

Djevica

Provjerite dokumentaciju i rokove prije nego što nešto završite. U vezi je moguć ozbiljniji razgovor o planovima. Slobodni mogu započeti komunikaciju koja se razvija polako. Obratite pažnju na ishranu.

Vaga

Dan donosi razgovore o saradnji ili novim obavezama. Diplomatičan pristup donosi najbolje rezultate. Partner očekuje iskrenost i otvoren razgovor. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Napetost u leđima.

Škorpija

Moguće je rješavanje finansijskih ili administrativnih pitanja. Ne donosite odluke pod pritiskom. Emocije su intenzivne, ali pokušajte izbjeći pretjeranu sumnjičavost. Slobodni osjećaju jaku privlačnost prema nekome. Potreban vam je kvalitetan odmor.

Strijelac

Saradnja sa drugima biće u fokusu. Jasno definišite obaveze kako biste izbjegli nesporazume. Partner želi više pažnje i zajedničkih planova. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili putovanje. Osjetljiv stomak.

Jarac

Obaveze se gomilaju već početkom dana. Organizacija će biti ključ uspjeha. Partner može pokrenuti ozbiljnu temu o budućnosti. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa starom simpatijom. Napetost u leđima.

Vodolija

Kreativne ideje dolaze spontano, ali biće potrebno vrijeme da ih realizujete. Izbjegavajte nagle odluke. Moguć je sitan nesporazum koji se brzo rješava razgovorom. Slobodni mogu započeti dopisivanje. Nervna napetost.

Ribe

Dan zahtijeva prilagođavanje novim okolnostima ili promjeni plana. Ostanite smireni i fleksibilni. Partner pokazuje potrebu za nježnošću i razumijevanjem. Slobodni mogu dobiti neočekivanu poruku. Pad energije, potreban vam je odmor.