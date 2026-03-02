Logo
Sudbina se mijenja: Jedan znak pliva u parama, drugi tone u dugove

Izvor:

Krstarica

02.03.2026

13:48

Илустрација - Паре
Foto: Pexels

Sudbina se mijenja 21. marta i donosi preokret za dva horoskopska znaka - Ovna i Bika. Kao da život počinje da skreće u drugom smeru, a finansijska slika za jednog postaje lakša, dok drugi mora više da pazi na troškove.

Nije riječ o čudu koje rješava sve probleme preko noći. Ali mogu se pojaviti konkretne stvari koje olakšavaju svakodnevni život – dodatni posao, bolja ponuda ili manji finansijski pritisak.

Ljudi bi mogli primjetiti da se novac lakše raspoređuje nego ranije, ili da se pojavljuje šansa koju nisu očekivali.

Ovnu stiže šansa da lakše dođe do novca

Za Ovna počinje period kada se stvari mogu odvijati malo lakše nego ranije. Nije riječ o brzom bogaćenju, ali postoji mogućnost da novac dolazi stabilnije i bez velikog stresa.

Moguće je da se pojavi dodatni posao, nova poslovna ponuda ili prilika koja donosi finansijsko olakšanje. Ovan je znak koji voli akciju, pa bi hrabrost i inicijativa mogli biti nagrađeni u narednom periodu.

Brige oko novca mogle bi postepeno slabiti. Dugovi ili finansijski pritisak koji je dugo trajao mogli bi postati manji teret nego ranije. Ljudi ovog znaka mogli bi osjetiti da imaju malo više slobode kada je planiranje troškova u pitanju.

Bik mora da bude pažljiv sa troškovima

Za Bika dolazi upozorenje da ne donosi odluke impulsivno. Ako se novac troši bez jasnog plana, kasnije bi moglo biti teže održati stabilnost.

Новац

Veće kupovine, ulaganja ili zaduživanja treba pažljivo razmisliti. Dugovi se ne stvaraju brzo, ali pogrešne procjene sada mogu doneti problem u budućnosti. Strpljenje i mirno planiranje su najvažniji.

Bik je znak koji cijeni sigurnost, pa bi držanje poznatog finansijskog ritma moglo donijeti manje briga.

Život rijetko ostaje isti

21. mart označava početak novog perioda za ova dva znaka. Jednom će novac dolaziti lakše, dok drugi mora mudrije da čuva ono što ima.

Život rijetko ostaje isti, a kada se stvari menjaju, obično donose i novu šansu ili upozorenje. Sudbina se mijenja i pokazuje put koji svaki znak treba da prati, prenosi Krstarica.

