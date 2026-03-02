Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Postoje ljudi koji su bili klinički mrtvi i u tim trenucima, kako tvrde, spoznali “šta se događa s druge strane”.

Mnogi pričaju o “svjetlu na kraju tunela”, o tome kako su “izašli iz svog tijela” ili doživjeli neku vrstu “transcendentalnog mira”. I dok se ljudi pitaju da li je smrt samo “prelaz u nešto drugo”, priča jedne žene donosi drugačiju perspektivu.

"Ekstremni mir"

Loren Kanadej je doživjela težak srčani udar, a, kako navodi, bila je klinički mrtva čak 24 minuta.

Njen suprug je pokušavao da joj pomogne, kao i ekipa Hitne pomoći, a tek nakon pomenutog perioda su uspjeli da je povrate, prenosi Mirror.

Nakon dramatičnog događaja, Loren je uvjerena da priča o “svjetlu i tunelu” nije tačna. Ona je kasnije objasnila da nije doživjela ništa od toga, ali da je osjećala “ekstremni mir”.

“Samo se toga sjećam. Taj mir je ostao sa mnom nedjeljama nakon što sam se probudila“, dodala je.

"Više ne strahujem..."

Ističe da je ojsećaj bio toliko jak da se i danas svega sjeti, posebno u trenucima kada joj se život učini teškim. Ponekad se vraća na mjesto gdje je doživjela srčani udar, kako bi ponovo doživjela taj mir.

“Definitivno više ne strahujem od smrti. Iako nisam vidjela ništa konkretno, uopšte se ne brinem o tome“, objasnila je Loren.

Ona smatra da joj je dramatični događaj promijenio poglede i podijelio njen život na dva perioda - onaj prije i nakon srčanog udara.

“Kada mi ljudi kažu da dobro izgledam, to mi djeluje bizarno. Zato što se ne osjećam kao ista osoba nakon svega što sam doživjela“, kazala je.

"Prekretnica" u životu

Danas, Loren živi sa ugrađenim implantabilnim kardioverter-defibrilatorom, koji je podsjeća koliko je bila blizu gubitka života. Iako je vrijeme, koje je provela bez svijesti, bilo užasno za njenu porodicu, Loren se svega sjeća s dozom pozitivnosti.

“Pošto sam se probudila, nisam se sjećala nedjelje prije srčanog udara i detalja iz bolnice“, otkrila je.

Dramu koju je preživjela posmatra kao “prekretnicu” koja je oblikovala njen pogled na svijet i život.

Podijeljena mišljenja

Mnogi ljudi doživljavaju iskustvo bliske smrti kao potvrdu “postojanja života poslije smrti”, ali je važno napomenuti da mišljenja ostaju podijeljena i da za takva iskustva ne postoje naučni dokazi.

Brojni stručnjaci ističu da kada tijelo počne da otkazuje, mozak reaguje naglim i intenzivnim talasom aktivnosti. Ova pojava može izazvati vizuelne i emocionalne fenomene slične halucinacijama, i objasniti mnoga iskustva bliske smrti.

Ova teorija, u kombinaciji sa postojećim uvjerenjima o onome “što nas čeka nakon smrti”, može ponuditi alternativno tumačenje njenih vizija i kasnijih zapisa.