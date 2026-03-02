Logo
Ako vam tijelo šalje ove signale odmah idite ljekaru: Možda vam prijeti ozbiljna bolest

Informer

02.03.2026

09:51

Zdravlje s godinama slabi, a tijelo nam šalje signale upozorenja kada nešto nije u redu. Problem je što većina ljudi upravo te signale zanemari.

Bubrezi su veoma bitni jer filtriraju krv i izbacuju štetne materije iz našeg organizma putem mokraće. Vašem zdravlju, a posebno bubrezima, šteti ako unosite puno soli i masti.

Tako oni oboljevaju, stvara se kamenac i bubrezi ne mogu da vrše svoju funkciju. Zato se hranite zdravo, smanjite unos soli i masti. Tako ćete spriječiti i nastanak moždanog i srčanog udara.

Ovde vam donosimo neke simptome vezane za bubrežne bolesti. Ako ih uočite, provjerite što pre sa vašim ljekarom:

Otežano mokrenje, učestalo mokrenje, bolovi pri mokrenju, sve ovo su simptomi bubrežnih obljenja.

Izgled urina takođe je pokazatelj, obratite pažnju na to da li je taman, penast. Da li izlučujete velike količine ili premalo. To je sve bitno.

  • Bolovi, grčevi u gornjem dijelu leđa mogu da ukazuju na bubrežne infekcije ili prisustvo kamenca.
  • Oticanje nogu, stopala, ukazuje na probleme sa srcem, ali i sa bubrezima. Moguće je da oteknu i ruke, lice.

Problemi sa kožom, pojavljivanje osipa je povezano sa poremećenom funkcijom bubrega. To je zato što bubrezi ne mogu da filtriraju krv i onda ni koža ne može da bude zdrava, prenosi Informer.

Bolest

bubrezi

