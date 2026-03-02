Orban: Blokada nafte - spletka Brisela, Kijeva i opozicije

Premijer Mađarske Viktor Orban naveo je da su trenutnu situaciju sa blokadom dotoka nafte isplanirale EU, Ukrajina i stranka Tisa, sa ciljem diskreditovanja mađarske Vlade uoči aprilskih izbora.

"Nije slučajnost. Nije nesrećan slučaj. Ukrajinska naftna blokada dio je koordinisanog napora da se ukloni patriotska vlada Mađarske", napisao je mađarski premijer na "Iksu".

On je optužio predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, opozicionu partiju Tisa i predsjednika Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da se bave malverzacijama i da sprovode svoje interese.

"Zelenski, stranka Tisa i Fon Der Lajenova kuju planove i povlače konce kako bi ostvarili svoje ciljeve", naveo je Orban.

Savjeti Obratite pažnju na ovaj uređaj u kuhinji: To je najveći potrošač struje

On je pozvao građane Mađarske da izađu na aprilske izbore i da se odluče za opciju koja štiti interese mađarskog naroda.

"U aprilu, Mađari moraju da izaberu stranku koja se bori za njih, a ne spletkaroše koje podržavaju Brisel i Kijev!", dodao je Orban u objavi.

Izbori u Mađarskoj biće održani 12. aprila i kandidati će biti vladajuća stranka Fides - mađarski građanski savez premijera Orbana, i opoziciona stranka Tisa, sa kandidatom Peterom Mađarom.