Opsadno stanje u Kragujevcu: Velika potraga za ubicom

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

11:01

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Jučerašnja likvidacija u kragujevačkom naselju Erdeč, u kojoj je život izgubio N. K. (35), šokirala je javnost ne samo zbog brutalnosti, već i zbog činjenice da je ubica zapucao dok su se u automobilu nalazila djeca žrtve.

Potraga za osumnjičenim za ubistvo je u toku.

Zaseda na blatnjavom putu

Tragedija se dogodila juče oko 15 časova na nepristupačnom seoskom putu u ovom naselju. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, sve ukazuje na to da je u pitanju klasična, unaprijed pripremljena sačekuša.

Ubica je, najvjerovatnije, odlično poznavao kretanje N. K. i čekao ga na mjestu gdje je vozilo moralo da uspori zbog loših uslova na putu.

Porodica u vozilu izbjegla smrt

U trenutku napada, N. K. nije bio sam. Na suvozačevom i zadnjem sjedištu nalazile su se njegova supruga i dvoje male djece.

Napadač je prišao vozilu i kroz staklo, sa suprotne strane, ispalio pet hitaca u pravcu vozača.

Od pet ispaljenih metaka, jedan je bio smrtonosan.

Fudbal

Metohija ljuta na sudiju, traži njegovo izuzeće

Uprkos kiši metaka i razbijenom staklu, supruga i djeca su fizički nepovrijeđeni, ali su pretrpjeli stravičan psihološki šok.

Istraga i potraga za ubicom

Policija je juče satima vršila uviđaj na licu mjesta, a blokada naselja Erdeč trajala je do kasno u noć. Inspektori trenutno provjeravaju sve kontakte ubijenog, kao i snimke sa nadzornih kamera na prilazima naselju.

„Ovo je bila hladnokrvna egzekucija. Napadač nije mario za prisustvo djece, što ovaj zločin čini dodatno monstruoznim,“ navodi izvor blizak istrazi.

Motivi i pozadina ovog ubistva za sada zvanično nisu poznati, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku izvršioca, prenosi Telegraf.

