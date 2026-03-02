Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

02.03.2026
10:37
Komentari:0
Jedna osoba povrijeđena je jutros u Sarajevu prilikom ulaska u tramvaj, u naselju Socijalno.
Kako je potvrđeno za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a KS, događaj se desio u 09:05 sati.
Ostali sportovi
Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica
- Prilikom ulaska jednog lica u tramvaj na Socijalnom, vrata su ga udarila i zadobio je povrede. Upućen je na ukazivanje ljekarske pomoći – rečeno je za „Avaz“.
Tenis
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Hronika
3 h0
Srbija
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu