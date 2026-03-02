Logo
Large banner

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

02.03.2026

10:37

Komentari:

0
Трамвај
Foto: Pexels

Jedna osoba povrijeđena je jutros u Sarajevu prilikom ulaska u tramvaj, u naselju Socijalno.

Kako je potvrđeno za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a KS, događaj se desio u 09:05 sati.

одбојка

Ostali sportovi

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

- Prilikom ulaska jednog lica u tramvaj na Socijalnom, vrata su ga udarila i zadobio je povrede. Upućen je na ukazivanje ljekarske pomoći – rečeno je za „Avaz“.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

tramvaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Tenis

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

3 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zanimljivosti

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

3 h

0
Пљачка кладионице у Бањалуци

Hronika

Pljačka kladionice u Banjaluci

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

MUP upozorio građane: Ne otvarajte link

3 h

0

Više iz rubrike

Пљачка кладионице у Бањалуци

Hronika

Pljačka kladionice u Banjaluci

3 h

0
Затвор

Hronika

Pedofil sproveden u zatvor u Foči, nakon pet godina bjekstva

4 h

0
Станари хитно евакуисани након експлозије плинске боце: Мушкарац у тешком стању

Hronika

Stanari hitno evakuisani nakon eksplozije plinske boce: Muškarac u teškom stanju

4 h

0
Убијен тинејџер

Hronika

Ubica ostaje iza rešetaka: Na Božić nožem usmrtio osamnaestogodišnjaka

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner