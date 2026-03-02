Pljačka kladionice u Banjaluci

Izvor:
02.03.2026
Banjalučkoj policiji je 28. februara prijavljeno da je nepoznati muškarac uz prijetnju pištoljem ukrao novac od radnice sportske kladionice u Banjaluci.
Pljačka se dogodila oko 21:15 časova u banjalučkom naselju Lazarevo.
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela "Razbojništvo" i otkrivanja izvršioca.
Kako ATV saznaje, radnica kladionice nije povrijeđena.
