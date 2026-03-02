Logo
Pljačka kladionice u Banjaluci

ATV

02.03.2026

10:26

Пљачка кладионице у Бањалуци
Banjalučkoj policiji je 28. februara prijavljeno da je nepoznati muškarac uz prijetnju pištoljem ukrao novac od radnice sportske kladionice u Banjaluci.

Pljačka se dogodila oko 21:15 časova u banjalučkom naselju Lazarevo.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela "Razbojništvo" i otkrivanja izvršioca.

Kako ATV saznaje, radnica kladionice nije povrijeđena.

Krađa

Banjaluka

