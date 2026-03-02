Stanari hitno evakuisani nakon eksplozije plinske boce: Muškarac u teškom stanju

Stanari ulaza 1c stambene zgrade u naselju Crkvice u Zenica evakuisani su nakon eksplozije plinske boce koja je izazvala ozbiljna oštećenja objekta i teško povrijedila dvije osobe.

Evakuaciju su naložili građevinski inspektor Grada Zenica i dežurni kantonalni tužilac Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, a potvrda je stigla iz Operativnog centra Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Eksplozija se dogodila juče oko 11.40 sati, a tom prilikom teške povrede zadobili su supružnici Mevlida (1954.) i Muhamed (1955.) Begović. Muškarac je, zbog povreda opasnih po život, prebačen na liječenje u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, dok je žena zadržana u Kantonalna bolnica Zenica.

Policija je osigurala mjesto nesreće, a stanarima je iz sigurnosnih razloga zabranjen povratak u stanove dok vještaci ne obave detaljno vještačenje. Prema prvim informacijama, na objektu su uočena značajna konstruktivna oštećenja.

U ovom ulazu živi deset porodica koje su, nadajući se da će evakuacija biti privremena, morale napustiti svoje domove. Civilna zaštita Grada Zenica osigurala je alternativni smještaj za one koji nemaju gdje boraviti.