Snažan zemljotres pogodio Kamčatku

Izvor:
Agencije
02.03.2026
10:10
Komentari:0
Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast istočno od Kamčatke, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 48 kilometara, udaljen 150 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.
Banja Luka
Četvrti "Aprilili fest": Banjaluka i ovog proljeća okuplja fantastičnu ekipu
Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijanoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Ekonomija
42 min0
Zdravlje
52 min0
Scena
56 min0
Svijet
58 min0
Svijet
58 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
42
10
42
10
37
10
30
10
29
Trenutno na programu