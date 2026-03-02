Snažan zemljotres pogodio Kamčatku

Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast istočno od Kamčatke, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 48 kilometara, udaljen 150 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijanoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.