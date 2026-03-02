Logo
Large banner

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku

Izvor:

Agencije

02.03.2026

10:10

Komentari:

0
Снажан земљотрес погодио Камчатку
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast istočno od Kamčatke, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 48 kilometara, udaljen 150 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.

Априлили

Banja Luka

Četvrti "Aprilili fest": Banjaluka i ovog proljeća okuplja fantastičnu ekipu

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijanoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Kamčatka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

''Rano govoriti koliko će biti poskupljenje nafte u Srpskoj''

42 min

0
Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

Zdravlje

Ako vam tijelo šalje ove signale odmah idite ljekaru: Možda vam prijeti ozbiljna bolest

52 min

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Scena

Evropa u šoku zbog srpskog predstavnika na Evroviziji: Lavina "zapalila" mreže

56 min

0
Кипар

Svijet

Na Kipru zatvorene škole, krenula evakuacija

58 min

0

Više iz rubrike

Кипар

Svijet

Na Kipru zatvorene škole, krenula evakuacija

58 min

0
Њемачка открила да ли ће се директно укључити у војне акције против Ирана

Svijet

Njemačka otkrila da li će se direktno uključiti u vojne akcije protiv Irana

1 h

0
Дејана Декић

Svijet

Dejana Dekić iz Dubaija za ATV opisala trenutak kada je ispaljena raketa

1 h

0
Авион, лет

Svijet

Od jutros otkazano više od 1.000 letova prema destinacijama na Bliskom istoku

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

10

42

Hoće li "vaskrsnuće" Šarovića i Bosića predati Stanivukoviću kandidaturu

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner