Od jutros otkazano više od 1.000 letova prema destinacijama na Bliskom istoku

Izvor:

Tanjug

02.03.2026

09:13

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Više od 1.000 letova prema destinacijama na Bliskom istoku otkazano je i danas zbog američko-izraelskog rata protiv Irana i uzvratnih akcija, a glavni aerodromi, uključujući Dubaji koji je najprometnije međunarodno čvorište na svijetu, zatvoreni su treći dan zaredom, prenosi Gardijan.

Prema posljednjim podacima, do jutros je već bilo otkazano 1.239 letova, a samo Emirejts erlajns, sa sjedištem u Dubaiju, Etihad ervejz, sa sjedištem u Abu Dabiju i Katar ervejz, sa sjedištem u Dohi, zajedno su otkazali stotine letova.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio: "Svi su mrtvi"

Drugi prevoznici su otkazali usluge širom regiona, a Er Indija je juče otkazala letove iz Nju Delhija, Mumbaija i Amritsara za veće gradove u Evropi i Sjevernoj Americi.

Skoro 2.800 letova bilo je otkazano u subotu, kada je počeo američko-izraelski napad na Iran, a 3.156 letova otkazano je juče.

Vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara je i dalje praktično prazan, prema internet stranici za praćenje letova Flaj radar 24.

Нападнута рафинерија Арамко

Svijet

Pakao se širi: Iranski dronovi se zabili u rafineriju Aramko

Uticaj rata u Iranu i uzvratnih udara Irana na Izrael i mete u okolnim zemljama proširio se daleko van Bliskog istoka, a putnici su ostali zarobljeni od Balija do Frankfurta.

Glavni izvršni direktor brokerske kuće za privatne avione Vimana prajvat Semafor Amir Naran izjavio je da je "Saudijska Arabija jedina prava opcija za ljude koji žele odmah da izađu iz regiona" Bliskog istoka.

