Logo
Large banner

Broj AI robota mogao bi nadmašiti broj radnika

02.03.2026

08:53

Komentari:

0
Роботска рука
Foto: Pexels

Bivši direktor banke Citi, Rob Garlik, upozorio je da će broj AI robota u narednim decenijama premašiti ljudsku radnu populaciju. Kako kompanije prioritet daju profitu, vještačka inteligencija postaje sposobnija i jeftinija alternativa ljudskom radu.

Prema izvještaju Citi Global Insights, predviđa se da će do 2050. godine u svijetu biti više od četiri milijarde robota.

Благој Георгијев

Scena

Bivši igrač Zvezde "zarobljen" u Dubaiju s atraktivnom d‌jevojkom

Ekonomski parametri su jasni: robot od 15.000 dolara može se isplatiti za manje od četiri nedjelje ako mijenja radnika sa visokom satnicom. "Ljudi jednostavno ne mogu da se takmiče na ovoj osnovi", ističe Garlik.

Pored fizičkih robota, očekuje se i eksplozija AI agenata. Kompanija McKinsey & Company već koristi 20.000 agenata uz 40.000 zaposlenih, a očekuje se da će se ovi brojevi izjednačiti već sljedeće godine.

Slične prognoze dijeli i Ilon Mask, koji vjeruje da će robotsko izobilje preplaviti tržište robom i uslugama.

I dok giganti poput kompanija Amazon, Accenture i Lufthans već smanjuju broj radnih mesta zbog AI tehnologije, postoje i optimistični tonovi.

Nafta

Ekonomija

Već je počelo: Nagli rast cijena nafte

Jensen Huang (Nvidia) smatra da će ovaj bum stvoriti visoko plaćene poslove za stručnjake koji grade fabrike čipova i povećati potražnju za vještim zanatlijama poput električara i građevinaca, prenosi "PCpress".

Podijeli:

Tagovi :

roboti

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

1 h

0
Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења

Srbija

Stižu nova pravila za odlazak u penziju: Evo šta se mijenja

1 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Đoković održao lekciju koja se pamti

1 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Mit ili istina: Evo da li je konzumiranje tople vode zaista dobro za zdravlje

1 h

0

Više iz rubrike

Руски научници крећу у потрагу за животом на Венери

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici kreću u potragu za životom na Veneri

16 h

0
Vocap telefon

Nauka i tehnologija

Vocap uvodi novu opciju: Postaje kao društvena mreža

20 h

0
Помрачење Мјесеца

Nauka i tehnologija

Pripremite se: Očekuje nas potpuno pomračenje Mjeseca

1 d

0
Усисивач

Nauka i tehnologija

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

10

15

MUP upozorio građane: Ne otvarajte link

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner