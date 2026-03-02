Broj AI robota mogao bi nadmašiti broj radnika

02.03.2026
08:53
Bivši direktor banke Citi, Rob Garlik, upozorio je da će broj AI robota u narednim decenijama premašiti ljudsku radnu populaciju. Kako kompanije prioritet daju profitu, vještačka inteligencija postaje sposobnija i jeftinija alternativa ljudskom radu.
Prema izvještaju Citi Global Insights, predviđa se da će do 2050. godine u svijetu biti više od četiri milijarde robota.
Ekonomski parametri su jasni: robot od 15.000 dolara može se isplatiti za manje od četiri nedjelje ako mijenja radnika sa visokom satnicom. "Ljudi jednostavno ne mogu da se takmiče na ovoj osnovi", ističe Garlik.
Pored fizičkih robota, očekuje se i eksplozija AI agenata. Kompanija McKinsey & Company već koristi 20.000 agenata uz 40.000 zaposlenih, a očekuje se da će se ovi brojevi izjednačiti već sljedeće godine.
Slične prognoze dijeli i Ilon Mask, koji vjeruje da će robotsko izobilje preplaviti tržište robom i uslugama.
I dok giganti poput kompanija Amazon, Accenture i Lufthans već smanjuju broj radnih mesta zbog AI tehnologije, postoje i optimistični tonovi.
Jensen Huang (Nvidia) smatra da će ovaj bum stvoriti visoko plaćene poslove za stručnjake koji grade fabrike čipova i povećati potražnju za vještim zanatlijama poput električara i građevinaca, prenosi "PCpress".
