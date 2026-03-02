Stižu nova pravila za odlazak u penziju: Evo šta se mijenja

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) izmijenio je obrasce zahtijeva dostupne na zvaničnom sajtu, kao i u okviru elektronskog servisa e-Šalter.

Građani će ubuduće, pored broja telefona, moći da ostave i i-mejl adresu kao kontakt podatak, dok su pojedini formulari dopunjeni informacijama koje se odnose na staž ostvaren u inostranstvu.

Na zvaničnom sajtu Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u rubrici „Obrasci“, kao i u okviru elektronskog servisa e-Šalter, izvršene su izmjene obrazaca zahteva iz oblasti ostvarivanja prava, matične evidencije i isplate.

Šta je promijenjeno?

U pojedinim slučajevima promijenjen je sadržaj obrazaca, dok su neki dopunjeni novim poljima koja se odnose na podatke o stažu ostvarenim u inostranstvu.

Obrasci su usklađeni sa izmjenama zakonodavstva Republike Srbije, a izvršene su i izmjene u okviru spiskova dokaza koje stranke prilažu uz zahtjeve. Jedna od novina je i to što će građani, pored postojećeg polja za broj telefona, sada moći da unesu i svoju i-mejl adresu, što bi trebalo da omogući bržu i efikasniju komunikaciju sa Fondom.

Šta nije menjano?

Iz Fonda PIO navode da nisu izmijenjeni obrasci potvrda o životu, kao ni obrasci iz oblasti matične evidencije koje preuzimaju i popunjavaju poslodavci.

Manje formulara, lakše snalaženje

Uvođenjem novih obrazaca, broj formulara koji su se nalazili na sajtu Fonda smanjen je sa 190 na 62. Svi obrasci sada su objedinjeni u okviru rubrike pod nazivom „Zahtjevi u vezi sa ostvarivanjem prava“, što bi, prema navodima Fonda, trebalo da olakša snalaženje građanima i doprinese kraćem trajanju postupka, pod uslovom da su unijeti svi potrebni podaci i priložena kompletna dokumentacija, prenosi Kamitica.