Vučić: Amerika vojno najjača sila svijeta

O ratu u Ukrajini i Putinu

Vučić je rekao da nije kandidat za proroka, ali da sa svima razgovara.

"Kao i za sukob u Ukrajini što sam predvidio. Ja sam sa Putinom razgovarao toliko puta... On je meni svaki put govorio kada smo se viđali o Ukrajini. Posljednji put kada sam ga vidio ja sam ga pitao za Ukrajinu, on je nije ni pomenuo", podsjeća Vučić za UNA TV.

"Amerika je vojno najjača sila svijeta"

Vučić poručuje da nema sumnje da su SAD i dalje najjača vojna sila.

"Amerika je vojno najjača sila svijeta, Kina je na drugom mjestu. Kinezi su ispred u hardverima. Kineska automobilska industrija će uskoro potpuno prevazići američku, ali je glavna bitka oko vještačke inteligencije. Sada imate Maskovu firmu, zatim druge firme, poput Boston Dajnamiks, i imate neke druge kineske kompanije koje u kombinaciji softvera i hardvera zauzimaju 70 odsto svjetskog tržišta. Ta trka je sve značajnija. Dvije su velike svetske sile - Amerika i Kina. Sve ostalo su regionalni igrači, veliki i mali. Evropa želi da postane svjetski igrač, ne znam da li će uspjeti, ali im želim uspjeh. Isto to mislim i za Rusiju", rekao je Vučić.

Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama biće bolji, poručio je Vučić, dodajući da za to ima određene pokazatelje.

"Oni će biti bolji. Mi ćemo uložiti mnogo napora. Skinuli su sankcije Republici Srpskoj, a najžešće su osudili Kurtijeve akcije najavljene za 15. marta", rekao je Vučić.

Istakao je da veruje da će i ruski prijatelji biti fer prema Srbiji.