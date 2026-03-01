Logo
Da se kandilo ne ugasi: Skoro milion KM za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji

ATV

Српско сабрање Баштионик
Foto: Srpsko sabranje Baštionik

Srbsko sabranje Baštionik objavilo je izvještaj o radu „Zadužbine za Kosovo i Metohiju“ za period od 2019. do 2025. godine, čime je obilježeno sedam godina kontinuiranog i organizovanog rada na podršci srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Prema podacima iz izvještaja, ukupna vrijednost doniranih sredstava zaključno sa 31. decembrom 2025. godine iznosi 983.906,52 KM, a samo u 2025. godini prikupljeno je 399.072,90 KM.

Tokom dosadašnjeg rada Zadužbina je pomogla 152 porodice kroz projekte samoodrživog opstanka, uključujući poljoprivredu, adaptaciju kuća, mehanizaciju, nabavku stoke i izgradnju plastenika. Pored toga, obezbijeđena je podrška narodnim kuhinjama, školama, vrtićima i zdravstvenim ustanovama.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Razmontiraćemo sve Konakovićeve manipulacije

Do sada je stipendirano 441 dijete, a u školskoj 2025/26. godini obezbijeđeno je 189 mjesečnih stipendija za učenike i studente.

Oslanjajući se na blagoslov i zajedničko djelanje sa Eparhijom raško-prizrenskom i dobrotvornom organizacijom „Majka devet Jugovića“, Zadužbina za Kosovo i Metohiju svoju misiju sprovodi savjesno, odgovorno i potpuno transparentno.

„Dokle god postoji makar jedna srpska kuća u kojoj se pali kandilo, naša je dužnost da ta svjetlost ne ostane sama“, poručuju iz Baštionika, naglašavajući kontinuiranu posvećenost opstanku Srba na Kosovu i Metohiju.

Kosovo i Metohija

pomoć Srbima

