U napadima ubijen i Mahmud Ahmadinedžad

01.03.2026

Експлозије у Дубајиу
Foto: Tanjug/AP

Bivši predsjednik devete i desete vlade Irana, Mahmud Ahmadinedžad je poginuo u napadu Amerike i Izraela na naselje Narmak u Teheranu.

Prema pristiglim informacijama, nakon napada na oblast Narmak u Teheranu i mjesto boravka bivšeg predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada, ovaj član Savjeta za utvrđivanje svrsishodnosti poginuo je zajedno sa svojim tjelohraniteljima.

Mahmud Ahmadinedžad, šesti predsjednik Irana i aktuelni član Savjeta za utvrđivanje svrsishodnosti sistema, rođen je 1335. godine (1956/57) u selu Aradan, u okrugu Garmsar.

Sa porodicom se u ranom djetinjstvu preselio u Teheran. Bio je prvi guverner provincije Ardabil i gradonačelnik Teherana od 2003. do 2005. godine.

