Maskirani huligani pretukli tinejdžera zbog majice, skinuli ga nasred ulice

U beogradskom naselju Borča preksinoć se dogodio jeziv incident kada su dvojica nepoznatih, maskiranih napadača presrela i napala maloljetnog V. Z. (17) dok se vraćao sa utakmice.

Mirno veče u Grgetičkoj ulici u Borči prekinuto je nasiljem čija je meta bio četrnaestogodišnji tinejdžer. Prema saznanjima, napad se dogodio u četvrtak uveče, a motiv je, po svemu sudeći, navijačka pripadnost.

Sačekuša u Grgetičkoj ulici

Maloljetni V. Z. se vraćao kući sa utakmice, ne sluteći da ga u mraku čekaju napadači. Kako piše Telegraf, pred njega su iznenada izletjela dva NN lica sa maskama preko lica, onemogućivši mu da pobjegne ili se odbrani.

Napad je bio munjevit i surov. Jedan od napadača je dječaku zadao snažan udarac pesnicom u predjelu glave, dok je drugi iskoristio trenutak dok je žrtva bila u šoku kako bi mu nasilno skinuo majicu sa obilježjima FK Crvena zvezda.

Nakon što su ponizili i povrijedili maloljetnika, napadači su pobjegli u nepoznatom pravcu, ostavljajući dječaka na ulici.

Istraga u toku

Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima. Policija intenzivno traga za napadačima, a provjeravaju se i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini Grgetičke ulice kako bi se utvrdio pravac bjekstva maskiranih lica.

Stanovnici Borče su uznemireni ovim događajem, ističući da je nedopustivo da djeca postaju mete nasilja zbog obične majice sa klupskim bojama.