Stevandić: Saučešće moralu i svima koji slave ubistvo svata na Baščaršiji

Saučešće moralu i empatiji i svima koji slave ubistvo svata na Baščaršiji u Sarajevu 1. marta 1992. godine i početak rata, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Stevanić je upitao da li su im namjere možda ostale iste?

"Kako god, jasan je duboki poremećaj osnovnih kriterijuma, što dugoročno sprečava uspostavljanje zajedničkih vrijednosti i raspiruje mržnju. Srpska će sve preživjeti!", napisao je Stevandić na platformi "Iks".

U dijelu Federaciji BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je na taj dan prije 34 godine održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata Nikole Gardovića u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za početak sukoba u BiH.