Logo
Large banner

Stevandić: Saučešće moralu i svima koji slave ubistvo svata na Baščaršiji

Izvor:

ATV

01.03.2026

10:38

Komentari:

0
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Saučešće moralu i empatiji i svima koji slave ubistvo svata na Baščaršiji u Sarajevu 1. marta 1992. godine i početak rata, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Stevanić je upitao da li su im namjere možda ostale iste?

"Kako god, jasan je duboki poremećaj osnovnih kriterijuma, što dugoročno sprečava uspostavljanje zajedničkih vrijednosti i raspiruje mržnju. Srpska će sve preživjeti!", napisao je Stevandić na platformi "Iks".

U dijelu Federaciji BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je na taj dan prije 34 godine održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata Nikole Gardovića u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za početak sukoba u BiH.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

ubistvo svata

rat u BiH

Dan žalosti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Патријарх Павле

Društvo

Tri poroka teža od mrsne hrane po riječima Patrijarha Pavla

1 h

0
Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

Republika Srpska

Minić: Početak tragedije i ubistvo civila ne može se slaviti

1 h

3
Помрачење Мјесеца

Nauka i tehnologija

Pripremite se: Očekuje nas potpuno pomračenje Mjeseca

1 h

0
На ивици терена: Коста Кондић

Emisije

Na ivici terena: Kosta Kondić

1 h

0

Više iz rubrike

Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

Republika Srpska

Minić: Početak tragedije i ubistvo civila ne može se slaviti

1 h

3
Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца

Republika Srpska

Dodik: Srpska nastala voljom naroda i odbranjena hrabrošću srpskih boraca

3 h

3
"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

Republika Srpska

"Stanivuković u Bileći ponudio samo parole bez pokrića"

3 h

9
Свадба претворена у сахрану: Прошле 34 године од убиства Николе Гардовића

Republika Srpska

Svadba pretvorena u sahranu: Prošle 34 godine od ubistva Nikole Gardovića

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

59

Amidžić: Narod ne može biti urbanistički višak – institucije moraju biti u centru

11

53

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

11

45

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

11

35

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

11

27

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner