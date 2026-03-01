Svadba pretvorena u sahranu: Prošle 34 godine od ubistva Nikole Gardovića

Prije 34 godine na sarajevskoj Baščaršiji ubijen je Nikola Gardović, ranjen pravoslavni sveštenik Radenko Mirović, dok su ubice, koje muslimanska vlast u Sarajevu nije ni pokušala da pravično kazni, spalile srpsku zastavu.

Protiv Ramiza Delalića Ćele koji je ubio Nikolu Gardovića tek početkom 2006. godine sarajevsko Kantonalno tužilaštvo pokrenulo je sudski proces, koji nikada nije okončan, jer je ovaj zločinac ubijen 2008. godine u Sarajevu.

Osim Delalića, koji je naknadno priznao da je ubio Gardovića, svjedoci su kao napadače prepoznali i Suada Šabanovića iz Zvornika i Muhameda Švrakića iz Sarajeva, koji je sin osnivača zloglasnih "Zelenih beretki" Emina Švrakića.

Četvrti napadač je Taib Torlaković, koji je kao i Ćelo, nakon rata ubijen u mafijaškom obračunu u Sarajevu.

Delalić je odmah nakon početka ratnih sukoba u Sarajevu postao komandant Devete muslimanske brdske brigade takozvane Armije BiH, a od tadašnjeg predsjednika takozvanog ratnog Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića "za zasluge" je na poklon dobio pištolj sa posvetom.

Srpski svatovi 1. marta 1992. godine okupljali su se u sarajevskom naselju Alipašino polje, a domaćini Gardovići su na balkon stana, u skladu sa običajima istakli srpsku trobojku. Međutim, već tada su među komšijama primijetili njihovu netrpeljivost i čuli neprimjerene i zlurade komentare.

Svijet Uhvaćeni sa 10 kila kokaina: Državljani BiH osuđeni na višegodišnje kazne

Desetak bandita, ali ne komšija, pokušali su već tada da dokače i skinu srpsku zastavu, što im svatovi i domaćini nisu dozvolili.

Tog 1. marta, u 14.30 časova, u crkvi Svetog Preobraženja u Novom Sarajevu vjenčali su se Milan Gardović i Dijana Tambur.

Svadbeni ručak bio je organizovan u Domu Svete Tekle, u Staroj pravoslavnoj crkvi na Baščaršiji.

Poslije vjenčanja, stotinjak svatova automobilima su se uputili u Dom udaljen oko sedam kilometara. Pošto ispred Stare crkve ne postoji parking, kolona je stala 150-200 metara dalje - kod Vijećnice, gdje su ostavljeni automobili, a svatovi su pošli pješke prema Domu.

Prema svjedočenjima svatova i očevidaca iz pješačke zone na Baščaršiji, do svatova se dovezao bijeli "golf" u kojem su bila četvorica sarajevskih kriminalaca, a među njima i ozloglašeni Ćelo. Oni su izašli iz vozila i pokušali da barjaktarima oduzmu srpske zastave.

Došlo je do komešanja, nakon čega su dvojica mladića zapucala i ranila srpske svatove Mirovića i Gardovića. Nekoliko minuta kasnije Gardović je preminuo u kolima Hitne pomoći.

Porodica Gardović je nakon ubistva na Baščaršiji morala da se iseli iz Sarajeva.