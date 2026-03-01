Grupa Lavina predstavljaće Srbiju na Evroviziji

Grupa Lavina sa kompozicijom "Kraj mene" pobijedila je u subotu uveče na nacionalnom takmičenju "Pjesma za Evroviziju".

Lavina će sa svojom gotik-metal pjesmom predstavljati Srbiju na Evroviziji u maju u Beču, nakon što je osvojila najviše, ukupno 24 poena u zbiru glasova sms glasova publike i stručnog žirija.

U direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije, vidno emotivni frontmen Lavine Luka Arađelović je nakon proglašenja pobjede čestitao svim učesnicima "PZE".

"Nema riječi koje mogu da opišu kako se osjećam trenutno. Toliko smo se borili, toliko grizli, jurili, hvatali, bez prilika i glasa. Sad imamo glas", povikao je Aranđelović.

Na drugom mjestu našla se pop pjevačica Zejna sa pjesmom "Jugoslavija" i 16 poena, na trećem Harem girls i Ivana sa "Bom bom" i 15, Brat Pelin i "Frojlajn" sa 14, a Zona sa "Čairima" deset poena.

Stručni žiri su činili Zoe Kida, Alek Aleksov, Nina Radojičić, Igor Panić i predsjednica Aleksandra Kovač, na kaju čijeg glasanja je takođe vodila Lavina sa 12 poena, a slijedila je Zejna sa deset i Janks sa osam za "Srušio si sve".

U završnici PZE nastupili su Lores, Džek Lupino, Ana Mašulović, Iva Grujin, Kosmos trip, Gemini, LU-KA i Mirna.

Finale PZE vodile su Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv, i uključenja Stefana Popovića iz takozvanog "Grin ruma".

Kao gost finala PZE nastupio je predstavnik Grčke pjevač Akilas koji je izveo kompoziciju "Ferto" sa kojom ide u Beč.

Kako je najavljeno, RTS će svoj dio prihoda od SMS glasova donirati Domu za djecu i mlade u Sremčici.

Finale "Pjesme Evrovizije" biće održano u Beču 16. maja, a prethodiće mu dva polufinala 12. maja, u kome je Srbija, i 14. maja.