Logo
Large banner

Grupa Lavina predstavljaće Srbiju na Evroviziji

Izvor:

Tanjug

01.03.2026

08:16

Komentari:

0
Група Лавина представља Србију на Евровизији 2026.
Foto: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Grupa Lavina sa kompozicijom "Kraj mene" pobijedila je u subotu uveče na nacionalnom takmičenju "Pjesma za Evroviziju".

Lavina će sa svojom gotik-metal pjesmom predstavljati Srbiju na Evroviziji u maju u Beču, nakon što je osvojila najviše, ukupno 24 poena u zbiru glasova sms glasova publike i stručnog žirija.

U direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije, vidno emotivni frontmen Lavine Luka Arađelović je nakon proglašenja pobjede čestitao svim učesnicima "PZE".

"Nema riječi koje mogu da opišu kako se osjećam trenutno. Toliko smo se borili, toliko grizli, jurili, hvatali, bez prilika i glasa. Sad imamo glas", povikao je Aranđelović.

Na drugom mjestu našla se pop pjevačica Zejna sa pjesmom "Jugoslavija" i 16 poena, na trećem Harem girls i Ivana sa "Bom bom" i 15, Brat Pelin i "Frojlajn" sa 14, a Zona sa "Čairima" deset poena.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: 1. mart mart nije, niti će ikada biti praznik

Stručni žiri su činili Zoe Kida, Alek Aleksov, Nina Radojičić, Igor Panić i predsjednica Aleksandra Kovač, na kaju čijeg glasanja je takođe vodila Lavina sa 12 poena, a slijedila je Zejna sa deset i Janks sa osam za "Srušio si sve".

U završnici PZE nastupili su Lores, Džek Lupino, Ana Mašulović, Iva Grujin, Kosmos trip, Gemini, LU-KA i Mirna.

Finale PZE vodile su Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv, i uključenja Stefana Popovića iz takozvanog "Grin ruma".

Kao gost finala PZE nastupio je predstavnik Grčke pjevač Akilas koji je izveo kompoziciju "Ferto" sa kojom ide u Beč.

Kako je najavljeno, RTS će svoj dio prihoda od SMS glasova donirati Domu za djecu i mlade u Sremčici.

Finale "Pjesme Evrovizije" biće održano u Beču 16. maja, a prethodiće mu dva polufinala 12. maja, u kome je Srbija, i 14. maja.

Podijeli:

Tagovi :

Evrovizija

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: 1. март није, нити ће икада бити празник

Republika Srpska

Karan: 1. mart nije, niti će ikada biti praznik

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: 1. mart za srpski narod nije nikakav dan tzv. nezavisnosti BiH

3 h

0
Православље, црква

Društvo

Slavimo Svetog Pamfila: Jedan običaj se posebno poštuje

3 h

1
Амбасадор САД-а у УН: Иранци покушали да убију Трампа!

Svijet

Ambasador SAD-a u UN: Iranci pokušali da ubiju Trampa!

4 h

0

Više iz rubrike

Кћерка Саше Поповића добила коверту - због садржаја се сломила

Scena

Kćerka Saše Popovića dobila kovertu - zbog sadržaja se slomila

21 h

0
Аца Амадеус

Scena

Isplivala dokumentacija: Aca Amadeus 7 puta dobio zabranu prilaska ženi i kćerki

21 h

0
Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком

Scena

Lamin Jamal ponovo u centru pažnje: Povezuju ga sa influenserkom

21 h

0
Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Scena

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

11

45

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

11

35

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

11

27

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

11

20

Netanjahu se obratio Irancima na persijskom, poziva ih da ustanu protiv režima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner