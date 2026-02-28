Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

Pjevačica Nataša Alimpić nastupila je sinoć, 27. februara, u okviru manifestacije Dani mimoze u Herceg Novom, a pred kamerama otvoreno je govorila o tremi pred domaćom publikom, aferi krađe bakšiša, ali i odnosima sa estradnim kolegama.

Osvrnula se i na kolege sa estrade, pa je na pitanje ko je veći zavodnik - Desingerica ili Haris Džinović, dala iskren odgovor.

"Šarmantnog Desingericu znam samo sa takmičenja, i znam koliko voli svoju ženu, a za Harisa ne znam šta bih rekla. Za njega kruže priče da je veliki zavodnik i ja znam da je to tako. Ja znam da ga žene vole, da ga spopadaju. Bila sam prisutna kada ga žene saleću, bez obzira što je u godinama čovjek", rekla je ona, pa prokomentarisala izjavu pjevača zašto je prestao da se javlja:

"Rekao je da sam ufurana, koliko se sjećam. Ne znam šta bih rekla, ja njega previše poštujem. I imam previše lijepih sjećanja. Njegova mimika dok se spominje moje ime mi dosta govori. Ne bih ništa dalje komentarisala. Ja sam ispričala istinu. Znam ja, znaju i drugi ljudi. Ja ga razumijem. Ja sam na početku ovog posla i vjerovatno je mislio da to gledam kao neku kartu za ulazak u svijet šou biznisa. Ja da sam htjela, izašla bih sa sve dokazima, ali to mi nije bio cilj: da me slikaju novinari, da se tako predstavljam.

Društvo Kakav nas mart očekuje? Objavljena prognoza

Za Harisa je imala i niz lijepih riječi.

"Veliki je boem i jako je šarmantan i duhovit. Ima gomila tema koje možete da pričate sa njim: i o životu i o poslu... ima on oštriji pristup, ali nije baš takav privatno. I nije čovjek koji se žali. Naučio me je nekim dobrim stvarima o životu. Previše ga poštujem da bih išta dalje dodala. Ja ga nikada ne bih iskompromitovala. To bi samo meni donijelo neke loše stvari, pogotovo zato što poriče da me postoji. Ne znam da li me je obrisao iz telefona. Ja možda imam neke svari, možda nemam", rekla je pevačica.

Kako je učestvovala i u emisiji u kojoj su Desingerica i Kemiš imali žučnu raspravu, prokomentarisala je i tu situaciju.

"Kemiš ima veliku karijeru koju niko ne može da poništi. Oni su znali u kakav projekat ulaze: i on i Zorica. I ako su već uzeli pare za to, znali ste unaprijed. Znaju i njega kakav je. Nije bilo samo u redu zbog nas, koji smo čekali preko 10 sati i bili gladni i umorni: da li će se on vratiti - ili neće. Mislim da to nije profesionalizam. Možda bih i ja tako uradila da me neko udari u najbolniju tačku. Čula sam da se Zorica sledeće nedjelje vraća na snimanje", rekla je pjevačica, prenosi Telegraf.