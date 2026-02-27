Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

Popularni pjevač narodne muzike prvi album objavio je davne 1982. godine, ali ukus prve popularnosti Mile Kitić će osjetiti tek nekoliko godina kasnije.

Naime, danas jedan od najpopularnijih folkera u dijaspori prekretnicu u karijeri je doživio kada je postao dio produkcijske kuće „Južni vetar“.

Gostujući u jednoj emisiji, Mile je otkrio šta piše u njegovoj ličnoj karti.

“Moje pravo ime je Milojko”, rekao je pjevač svojevremeno u jednoj emisiji na Pinku.

Podsjetimo, pjevač Mile Kitić je rođen u selu u Bosni i Hercegovini, roditelji su mu se bavili zemljoradnjom i živio je jako siromašno, prenosi Grand.