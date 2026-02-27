Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

Izvor:
27.02.2026
Popularni pjevač narodne muzike prvi album objavio je davne 1982. godine, ali ukus prve popularnosti Mile Kitić će osjetiti tek nekoliko godina kasnije.
Naime, danas jedan od najpopularnijih folkera u dijaspori prekretnicu u karijeri je doživio kada je postao dio produkcijske kuće „Južni vetar“.
Gostujući u jednoj emisiji, Mile je otkrio šta piše u njegovoj ličnoj karti.
“Moje pravo ime je Milojko”, rekao je pjevač svojevremeno u jednoj emisiji na Pinku.
Podsjetimo, pjevač Mile Kitić je rođen u selu u Bosni i Hercegovini, roditelji su mu se bavili zemljoradnjom i živio je jako siromašno, prenosi Grand.
