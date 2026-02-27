Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

Španija je obavijestila Svetsku zdravstvenu organizaciju o mogućem prenosu svinjskog gripa sa čovjeka na čovjeka, prema procjeni katalonskih vlasti, izjavio je danas portparol katalonskih zdravstvenih vlasti.

Katalonski zdravstveni sektor je, u međuvremenu, saopštio da je procjena rizika za stanovništvo "veoma niska", prenosi Rojters.

Osoba koja je bila zaražena nije pokazivala respiratorne simptome slične gripu, a testovi direktnih kontakata pokazali su da virus nije dalje prenijet.

Prethodno je španski dnevnik "Pais", pozivajući se na izvore iz katalonskog zdravstva, naveo da pacijent, koji se od tada oporavio, nije imao kontakt sa svinjama ili farmama svinja, što je navelo stručnjake da zaključe da se radi o prenosu virusa sa čovjeka na čovjeka.

Izvještaj upozorava da ovakva situacija izaziva zabrinutost zbog potencijala svinjskog gripa za pandemiju, posebno ako dođe do rekombinacije sa ljudskim gripom, što bi moglo da se dogodi ukoliko svinja istovremeno bude zaražena sa oba virusa.

U 2023. godini, Holandija je obavijestila SZO o potvrđenom ljudskom zaražavanju virusom svinjskog gripa A(H1N1) kod odrasle osobe koja nije imala profesionalni kontakt sa životinjama.

Pandemija svinjskog gripa 2009. godine inficirala je milione ljudi i bila je uzrokovana virusom koji je sadržao genetski materijal virusa iz svinja, ptica i ljudi.