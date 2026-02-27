Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Izvor:
SRNA
27.02.2026
17:16
Komentari:0
Osam povrijeđenih sa teškim respiratornim komplikacijama do sada je dovezeno u Opštu bolnicu Brčko nakon požara u Fabrici namještaja "Alizino" u naselju Bukvik, rekao je portparol "Zdravstvenog centra Brčko" Salih Ibrahimović.
Prema njegovim riječima, svi dovezeni su zbrinuti i priključeni na kiseonik i nalaze se van životne opasnosti.
Hronika
Gori fabrika namještaja u Brčkom, ima povrijeđenih
U popodnevnim časovima u Fabrici namještaja "Alizino" izbio je požar koji je zahvatio najveći dio ovog pogona.
Na licu mjesta, vatrogasci sa desetak vozila još se bore sa vatrenom stihijom.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu