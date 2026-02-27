Logo
Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

SRNA

Пожар у фабрици у Брчком
Osam povrijeđenih sa teškim respiratornim komplikacijama do sada je dovezeno u Opštu bolnicu Brčko nakon požara u Fabrici namještaja "Alizino" u naselju Bukvik, rekao je portparol "Zdravstvenog centra Brčko" Salih Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, svi dovezeni su zbrinuti i priključeni na kiseonik i nalaze se van životne opasnosti.

Пожар у Брчком

Hronika

Gori fabrika namještaja u Brčkom, ima povrijeđenih

U popodnevnim časovima u Fabrici namještaja "Alizino" izbio je požar koji je zahvatio najveći dio ovog pogona.

Na licu mjesta, vatrogasci sa desetak vozila još se bore sa vatrenom stihijom.

