Motociklista poginuo u teškom sudaru

27.02.2026
17:01
Komentari:0
Na Batajničkom drumu danas oko 15 sati dogodila se stravična saobraćajna nesreća sa fatalnim ishodom.
U direktnom sudaru putničkog automobila i motocikla, poginuo je vozač dvotočkaša.
Srbija
Studenti imaju pravo na povraćaj dijela školarine: Evo šta treba da urade
Iako je ekipa Hitne pomoći stigla u rekordnom roku, ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.
Stanje vozača automobila koji je učestvovao u udesu još uvijek nije zvanično potvrđeno, a na samom mjestu nesreće vidljiva je velika materijalna šteta. Policijske patrole su odmah blokirale lokaciju kako bi se izvršio uviđaj i utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije.
"Prizor je bio potresan. Policija trenutno prikuplja dokaze i vrši mjerenja kako bi se utvrdilo ko je izazvao sudar", navodi izvor sa lica mjesta.
Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici Batajničkog druma je djelimično obustavljen i odvija se usporeno. Vozačima se savjetuje oprez i korištenje alternativnih pravaca dok se vozila ne uklone sa kolovoza.
Svijet
Zaharova o svjedočenju Hilari Klinton: ''Ono što je rekla je čista izmišljotina''
Više detalja o identitetu nastradalog i uzroku nesreće biće poznato nakon zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu