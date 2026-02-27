Motociklista poginuo u teškom sudaru

Na Batajničkom drumu danas oko 15 sati dogodila se stravična saobraćajna nesreća sa fatalnim ishodom.

U direktnom sudaru putničkog automobila i motocikla, poginuo je vozač dvotočkaša.

Iako je ekipa Hitne pomoći stigla u rekordnom roku, ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Uviđaj u toku

Stanje vozača automobila koji je učestvovao u udesu još uvijek nije zvanično potvrđeno, a na samom mjestu nesreće vidljiva je velika materijalna šteta. Policijske patrole su odmah blokirale lokaciju kako bi se izvršio uviđaj i utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

"Prizor je bio potresan. Policija trenutno prikuplja dokaze i vrši mjerenja kako bi se utvrdilo ko je izazvao sudar", navodi izvor sa lica mjesta.

Zastoj u saobraćaju

Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici Batajničkog druma je djelimično obustavljen i odvija se usporeno. Vozačima se savjetuje oprez i korištenje alternativnih pravaca dok se vozila ne uklone sa kolovoza.

Više detalja o identitetu nastradalog i uzroku nesreće biće poznato nakon zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova.

